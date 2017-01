Sánchez Martos no entiende el escándalo por el cese de la enfermera que pidió vacunas vía Twitter

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha justificado hoy en el Pleno el cese de la responsable de enfermería Goretti Pacheco por denunciar en Twitter el desabastecimiento de vacunas contra la tosferina. Un cese que ha provocado que distintos colectivos sanitarios se hayan puesto ‘en pie de guerra’ contra el consejero y estén recogiendo firmas pidiendo a Cristina Cifuentes la destitución de Sánchez Martos y que se restituya en su puesto a la enfermera cesada.



“Este gobierno está firmemente comprometido con la transparencia y siempre va a proteger a aquellos profesionales que nos comuniquen hechos y circunstancias de los que no tengamos constancia y que de algún modo pueden ser perjudiciales para los ciudadanos”, ha afirmado hoy el consejero en la sesión plenaria dirigiéndose al portavoz del Grupo Socialista en materia de Sanidad, José Manuel Freire, quien le ha preguntado cómo justifica el Gobierno dicho cese.



“Usted sabe, señor Freire, aunque haga demagogia en esta Cámara, que no es el caso que nos ocupa, porque los problemas de desabastecimiento mundial de la vacuna de la tosferina eran por todos conocidos”, ha agregado el consejero, quien ha recordado que diciembre de 2015 se remitió una instrucción a otros los centros de salud priorizando la vacunación frente a la tosferina en mujeres gestantes, así como que el pasado noviembre se envió una nota informativa a todos los centros de salud sobre la indicación de dicha vacuna, en la que indicaba que la administración ordinaria se retrasaba a la segunda quincena de diciembre, quedando una reserva para atender los casos urgentes.



Así, y según recoge Europa Press, Sánchez Martos ha asegurado que la responsable de enfermería cesada “no solo era conocedora de la situación actual de esta vacuna y de su próxima fecha de suministro, sino que sabía perfectamente que el cauce legal era solicitarla en caso de urgencia a la Dirección General de Salud Pública”.



“Lo que sí es desproporcionado es la importancia que usted le está dando”, ha reprochado el consejero al diputado socialista, a quien ha acusado de actuar con “intereses meramente partidistas”, al tiempo que ha argumentado que dicho cese se trata de “una decisión de gestión interna propia de cualquier organización, puesto que la idoneidad de un profesional para desempeñar un determinado puesto de gestión ha de ser valorada por su superior jerárquico”.



Por otro lado, ha subrayado que no se ha abierto expediente disciplinario ni ha sido apartada del servicio, sino que “solamente ha sido relevada de sus responsabilidades en un cargo de libre designación”.



Finalmente, Freire ha pedido al consejero que “reconsidere el cese de una persona que no se lo merece”, ya que, a su juicio, “siguió el cauce institucional” ya que se dirigió al consejero a través de Twitter “como ciudadana particular”