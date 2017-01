Cebrián ve una "estupidez" que Iglesias acuse a Prisa de ser una "maquina del fango"

Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa y del diario El País, ha llegado al estrado del desayuno organizado por Nueva Economia Fórum para lamentar la situación en la que se encuentra el periodismo y, por consiguiente, la democracia representativa. Según el presidente del grupo Prisa, “una cosa no puede vivir sin la otra”, y en el mundo de los “populismos” y de las posverdades, “el mundo de las mentiras”, ambos (periodismo y democracia) están en peligro.



En un acto celebrado en el Hotel Ritz, el presidente del principal grupo de comunicación en español ha estado acompañado por diversas personalidades procedentes del sector empresarial y político. Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, Esperanza Aguirre, Begoña Villacís y Miguel Gutiérrez, estos últimos en representación de Ciudadanos, han querido arropar Cebrián.



Entre los asistentes no se ha encontrado a ningún representante del PSOE ni de Podemos, partido que ha fijado en más de una ocasión al grupo Prisa como uno de sus principales ‘enemigos’ mediáticos.



Durante su intervención, Cebrián ha versado principalmente sobre la “dramática “ situación que vive actualmente el periodismo, donde por culpa de la posverdad e internet “ya no se distingue la comida basura de un restaurante Michelín “. Según el presidente de El País, “ya no hay debates políticos en los parlamentos. Ahora se celebran en los medios o incluso en las redes. Los periodistas ya no contamos lo que le pasa a la gente porque la gente ya lo cuenta en las redes”.



Ante este nuevo paradigma, Cebrián, que asegura que “el periodismo profesional, el destinado a contar lo que los poderes quieren ocultar, está amenazado”, afirma no ser excesivamente pesimista. Por eso, ante la pregunta “¿cuál es el futuro del periodismo?”, el presidente del principal grupo de comunicación en lengua española asegura que es “garantizar informaciones verídicas que confronten con el poder”.



Ahora mismo, “las posverdades se han hecho con la situación”, alerta.



Como forma de enfrentarse a la importancia que están adquiriendo las redes sociales y las nuevas tecnologías en la construcción de ese tipo de información, Cebrián ha puesto como ejemplo positivo la última decisión de Facebook, la de incluir una herramienta que detecte las mentiras de la Red, “las posverdades”. Además, ha incidido sobre el hecho de que Donald Trump haya realizado política a golpe de Twitter a lo largo de estos meses.



En ese sentido, el presidente de El País considera que Trump forma parte de “esos movimientos populistas que están acabando con el diálogo político y el debate”. Paradojicamente, después de la crisis económica y social padecida, asegura, “España parece una especie de oasis” en un entorno complejo: “Brexit, Marine Le Pen en Francia, inestabilidad en Italia, Putín…”.



Sin embargo, Cebrián no ha mencionado a Podemos dentro de esa categoría de “movimientos populistas”. De hecho, el presidente de Prisa asegura que considera a la formación morada como un movimiento “muy respetable”. No obstante, ha querido responder a las acusaciones de Pablo Iglesias de que Prisa ha ejercido como ‘la máquina del fango’ en más de una ocasión.



“Es una estupidez las acusaciones de Iglesias de que somos una máquina del fango”, responde Juan Luis Cebrián, que ha destacado que “la democracia no sólo es la voluntad del pueblo, sino el respeto a a la ley”.