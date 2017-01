Los críticos creen que Susana Díaz tirará la toalla si hay candidatura de Pedro Sánchez

Los críticos en el PSOE se resisten a dar por perdida su batalla para que la gestora convoque cuanto antes el congreso y las primarias del partido, cuya fecha podría conocerse este mismo sábado con motivo de la reunión del Comité Federal. A la espera de resolverse el misterio en torno al calendario de los socialistas el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, ha afirmado que si Pedro Sánchez presenta su candidatura para liderar el PSOE Susana Díaz tiraría la toalla.



El exsecretario general del Partido Socialista “está guardando muy bien los tiempos”, señaló ayer el alcalde de Jun en una entrevista en Onda Cero en la que explicó que Sánchez no va a anunciar su intención de presentarse a las primarias hasta que no se convoquen. Y será entonces cuando habrá que ver si la presidenta de la Junta de Andalucía se lanza por el liderazgo del partido. Y es que, está convencido de que si Pedro Sánchez da el paso “Susana Díaz no lo va a hacer” y “buscará” a una persona que se presente por ella en esta batalla por el poder.



Un proceso de elección del nuevo líder del PSOE que ganaría el exsecretario general, según el regidor andaluz, que ha asegurado que contaría con el voto del 60% o 65% de los militantes. Incluso, podría llegar al 70%, aunque el problema llegaría luego al tener que “enfrentarse” a un congreso formado por delegados, explicó José Antonio Rodríguez.



Asimismo, el alcalde de Jun, que ha sido uno de los principales líderes de la ofensiva de los militantes contra la gestora, ha anunciado que en esta semana tendrá lugar un nuevo acto de las plataformas críticas con Ferraz para incidir en que el congreso y las primarias “tienen que ser ya”.