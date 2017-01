Aznar organiza un acto público con Gallardón y Piqué en plena 'ofensiva' contra Rajoy y el PP

José María Aznar ha regresado y con fuerza. Después de renunciar a la Presidencia de Honor del Partido Popular, de que su nombre apareciese en la prensa por la posibilidad de volver a primera línea política y de lanzar una serie de críticas a Mariano Rajoy por su plan de costear las pensiones emitiendo deuda pública, el presidente de FAES vuelve a analizar la actualidad española.



La Fundación FAES va a celebrar este jueves 12 de enero un acto titulado ‘Ideas para la sociedad española’ donde Aznar reúne a varios de los pesos pesados de su organización. Un evento que estará presentado por el director de FAES y ex secretario general de la Presidencia durante el mandato del popular, Javier Zarzalejos, que moderará un diálogo entre Josep Piqué, Alberto Ruiz-Gallardón y Rocío Albert, del Patronato de la entidad.



Al finalizar el evento, José María Aznar cerrará el acto con una intervención que ya ha suscitado grandes expectativas por los últimos acontecimientos que ha protagonizado el expresidente del Gobierno y por la cercanía del Congreso Nacional del PP al que ha anunciado que no asistirá. Una vuelta a la escena mediática donde el popular juntará en la misma semana dos actos con el punto de mira en Rajoy.



El presidente de FAES estará acompañado de dos personajes políticos que también mantuvieron cierta disputa con el actual presidente del Gobierno. Es el caso de Gallardón y Piqué. El que fuera ministro de Justicia acabó su carrera como cargo público después de que Rajoy le desautorizase en público por la ley del aborto que no logró sacar adelante. Por su parte, el exministro Piqué también, en los últimos tiempos, se ha posicionado a favor de Aznar y en contra del líder popular por la política que está llevando su Ejecutivo en el conflicto catalán.