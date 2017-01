Cospedal reconoce ante los familiares del Yak-42 que el avión “no tuvo que despegar”

Los familiares de las víctimas de la tragedia del Yak-42, que costó la vida a 62 militares, han abandonado “aliviados” el Ministerio de Defensa tras su reunión este martes con María Dolores de Cospedal. Un encuentro en el que esta última ha reconocido que el avión “nunca tuvo que despegar”.



Así lo ha asegurado la portavoz de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Curra Ripollés, en una comparecencia ante los medios en la que ha destacado el cambio de actitud por parte del Ministerio en este asunto. Cospedal ha trasladado a estos familiares su intención de asumir “íntegramente” el informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio, dirigido entonces por Federico Trillo, de esta tragedia, así como de investigar y “esclarecer” lo sucedido. “La ministra cuando dice que hace suyo ese informe, nos hace saber a todos que el Yak-42 nunca tuvo que despegar, y que nuestros militares no murieron en un accidente sino por subir a un avión ilegal”, ha señalado Ripollés.



Esto ha provocado que este colectivo haya puesto “el contador a ceso con el Ministerio”. Y eso que la palabra 'perdón' no ha salido en la hora y media que ha durado la reunión entre Cospedal y los familiares de las víctimas del Yak-42. A pesar de ello no han podido esconder su alegría tras 14 años de lucha y sus “grandes esperanzas” en que el informe de Defensa sepa homenajear a los 62 militares muertos.



El Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado en el que destaca que este encuentro se ha producido “en un clima de cordialidad y franqueza” en el que la ministra ha escuchado las “reflexiones” de los familiares y “les ha transmitido personalmente su apoyo y el compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria de las víctimas”. Asimismo, ha confirmado que seguirá el dictamen del Consejo de Estado, “pese a su carácter no vinculante”, y recuerda que “reconoce que las indemnizaciones resarcitorias ya fueron sufragadas”.