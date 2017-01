Cifuentes llevará al Congreso del PP que el presidente sea elegido por primarias

Cristina Cifuentes plantará batalla en el Congreso Nacional del Partido Popular. Al menos para lograr que las primarias sean una característica que defina a la formación. La gestora del PP de Madrid que coordina la presidenta de la Comunidad de Madrid llevará una enmienda a la ponencia Política y Estatutos en la que buscará que salga adelante la premisa ‘un militante, un voto’ a la hora de elegir presidente nacional, regional y provincial.



Una enmienda al sistema de doble vuelta que ha diseñado Génova donde Cifuentes quiere introducir como novedad que en esa segunda vuelta todos los afiliados, y no sólo los compromisarios, puedan votar también a un candidato. Un sistema que desde el PP de Madrid, como ha recogido Europa Press, no llaman primarias sino elección directa de presidente.



De esta manera, Cifuentes se suma a las voces que han salido también desde Madrid por parte de Esperanza Aguirre exigiendo esta novedad en las cuestiones internas del partido. Un respaldo que el PP madrileño espera encontrar en otras organizaciones territoriales por lo que buscará el apoyo en otros territorios. Por el momento, otra plaza importante para Rajoy, los populares valencianos, abogan por unas primarias para elegir a los dirigentes.



La argumentación que han lanzado desde el PP de Madrid para presentar esta enmienda se basa en que si en el sistema de segunda vuelta se permite que en la primera ronda los afiliados voten, pues que “lo lógico y razonable”, como ha sentenciado el presidente del Comité Electoral del PP madrileño, Ángel Garrido, sea que en la segunda hagan lo mismo.



Con esta propuesta de Cifuentes, los candidatos que pasen a la segunda vuelta (aquellos que logren al menos el 10% de los votos emitidos en la primera vuelta) defenderán sus programas durante el primer día en el plenario del congreso del partido. Y en la segunda jornada, los militantes votarán de manera directa ('un militante, un voto') a uno de los candidatos finalistas y seguramente también a su equipo.



En cuanto al papel de los compromisarios, el PP de Madrid ha asegurado que no tocará el aspecto que tiene que ver con la presentación de enmiendas a las ponencias, así como la votación y aprobación. Esa tarea del debate ideológico seguirá recayendo en los delegados que acudan al cónclave como ocurre ahora. Asimismo, la gestora que dirige Cifuentes tampoco tiene previsto presentar una enmienda para limitar a ocho años los mandatos del presidente del Gobierno, así como en la acumulación de cargos.