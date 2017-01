Rubalcaba defiende la oposición “útil” del PSOE con pactos “con el PP o contra el PP”

El exsecretario general del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba defiende la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, ya que en caso contrario “en estas Navidades a la cena de Nochebuena, a las 12 uvas y a las cabalgatas de Reyes se habrían sumado unas elecciones generales”. Así lo señala en una tribuna en El País en la que ha ensalzado la oposición “útil” en estos poco más de dos meses de legislatura con pactos “con el PP o contra el PP”.



En este artículo, titulado Las razones de la oposición, Rubalcaba afirma que “las encuestas, unánimes, aseguraban que el PP mejoraría sus resultados en esas hipotéticas terceras elecciones”. Una nueva cita en las urnas que “habrían colocado a los electores frente al dilema de poner fin con su voto a la incapacidad de los partidos de alcanzar un acuerdo sobre un candidato para presidir el Gobierno, y no albergo ninguna duda de que lo habrían hecho en el sentido que señalaban los sondeos electorales”.



De ahí que destaque que no sería una “osadía” pensar que Rajoy habría ganado estos terceros comicios “con más escaños que los que tiene en la actualidad y con una izquierda, en particular con un PSOE, instalado en la irrelevancia política”. El Partido Socialista, según el exsecretario general, “habría dejado escapar la oportunidad que los resultados electorales de junio le habían proporcionado: la de ser determinante en el desarrollo de los acontecimientos parlamentarios”. “Una oportunidad estratégica, a mi entender”, sostiene Rubalcaba, que enumera algunos de los pactos que se han suscritos estos dos meses.



Acuerdos como el aumento del salario mínimo, la paralización de la Lomce o el aumento de “los recursos disponibles de las comunidades autónomas”, que, según el socialista, “va a repercutir en la mejora de la sanidad y de la educación”, entre otras cosas. “En estas pocas semanas, el Parlamento se ha convertido, de verdad, en el corazón de la actividad política en España”, destaca Rubalcaba, que remarca que “el Gobierno ha reconocido -no le quedaba otro remedio- que se va a modificar la denominada ley mordaza, para elaborar una ley de seguridad ciudadana que debería ser objeto de otro acuerdo no muy complicado de alcanzar: basta con volver a la anterior”.



Además lanza un dardo al “empeño de algunos sectores progresistas en despreciar el valor de las decisiones del Congreso de los Diputados”. “Lejos de criticar la antidemocrática actitud del PP a la hora de cumplir acuerdos que los representantes de los ciudadanos adoptan por mayoría en nuestra Cámara baja, a los que despectivamente denominan acuerdos simbólicos, ponen el énfasis en subrayar la inutilidad de los esfuerzos de la oposición parlamentaria. Curiosa manera de defender la democracia representativa”, afirma en esta tribuna en el diario de Prisa.



Dicho todo esto el que fuera líder del PSOE remarca que algunas de las estas medidas se han logrado con acuerdos parlamentarios con el PP, mientras que o”tras se han adoptado a pesar de la oposición del PP”. Eso sí, “en todas ha estado presente el PSOE”. Según Rubalcaba, “para unos, estos acuerdos son meras componendas. Para otros, la forma en la que los socialistas quieren hacerse perdonar la abstención en la investidura de Mariano Rajoy o una manera de combatir a sus adversarios en la izquierda”. En su opinión la explicación más sencilla la dan los “actuales dirigentes” del Partido Socialista. Y es que, “todos esos pactos, con el PP o contra el PP, constituyen un ejercicio de oposición útil, útil a los ciudadanos, a los estudiantes y a los profesores, a los trabajadores, a las mujeres que sufren la violencia machista, a los pensionistas, a las familias más vulnerables…”. En resumen, “la oposición responsable de un partido que ha sido Gobierno y que aspira a volver a serlo”.



Junto a esto apunta algunos de los “problemas” que quedan por solucionar como “la necesaria revisión del pacto territorial que alumbró la Constitución de 1978, para, entre otras cosas, abordar el problema de Cataluña” o “las dificultades por las que atraviesa nuestro sistema de pensiones”. “Si los partidos se esfuerzan y, sobre todo, si el Gobierno asume la nueva situación política, es posible que, entre todos, sean capaces de abordar estos problemas, convirtiendo la fragmentación parlamentaria en fortaleza democrática”, asegura Rubalcaba .