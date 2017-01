Carmena peatonalizará la Gran Vía esta legislatura

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado en una entrevista en la Cadena SER que el Ayuntamiento de Madrid que ella dirige tiene el “propósito de peatonalizar la Gran Vía en esta legislatura” después de hacer un “análisis reposado y tranquilo” de la experiencia de esta Navidad, cuando se han establecido cortes de tráfico en el centro a los vehículos privados para priorizar a los viandantes. Como ejemplo de lo que piensan para Madrid ha puesto el modelo de la Gran Vía de Bilbao, donde se permite el transporte público.



La regidora de Madrid ha confirmado que no repetirá como candidata: “Esta será mi única y mi última legislatura” y ha añadido que sería "interesante" que, al igual que pasa en la Barcelona de Ada Colau, el Partido Socialista de Madrid entrase a formar parte de su gobierno municipal.



Carmena ha calificado de “muy buena” su relación con Esperanza Aguirre y ha denunciado la “actuación teatral” y “de grandes titulares” que rodea a la política, algo que ha comparado con "el doctor Jekyll y míster Hyde”.



Sobre los presupuestos prorrogados en el Ayuntamiento, Carmena ha admitido que no hay razones objetivas sólo a nivel local para que los socialistas no hayan aprobado las cuentas de 2017 y no ha aclarado si esa actitud está influida por la nueva dirección provisional de Ferraz.