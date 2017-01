El PSOE aparca de nuevo la elección de la fecha para convocar su congreso

La fecha en la que el PSOE elegirá a su nuevo líder sigue siendo todo un misterio. Lejos de poner sobre la mesa ya un día para la celebración del Congreso de los socialistas, la gestora dejar este asunto en manos de sus barones. Según ha anunciado Mario Jiménez , el presidente de la gestora, Javier Fernández, se reunirá en los próximos días con los líderes territoriales del partido para abordar esta cuestión antes de posicionarse sobre una fecha en concreto.



El portavoz de la gestora ha explicado en una rueda de prensa en Ferraz que Fernández “irá hablando con los secretarios generales de las distintas federaciones para sondear cuál es la fecha que mejor responde al trabajo que tiene por delante el partido”. Y es que los planes de la dirección es que la fecha del 39º Congreso Federal del PSOE sea “fruto del diálogo”. De ahí la mencionada ronda de contactos.



Tras estos contactos con los barones será cuando la gestora traslade al Comité Federal del próximo día 14 de enero para su posterior ratificación. Eso sí, estos no significa que se vaya a convocar ya el congreso. Tras evitar en todo momento 'mojarse' sobre una fecha concreta, Mario Jiménez ha dejado claro que la reunión del comité del sábado de la semana que viene será para fijar las “prioridades políticas” y el “calendario político” del PSOE para 2017, pero no el día del cónclave. El Comité Federal del día 14 no convocará el congreso, sino que lo hará un Comité Federal extraordinario posterior que se celebrará a tal efecto.



La rueda de prensa de Jiménez ha tenido lugar tras la reunión que este miércoles han mantenido los miembros de la gestora. Minutos antes y a las puertas de Ferraz el balear Francesc Antich ha defendido la necesidad de que este cónclave que elegirá al nuevo líder del PSOE se celebre “cuanto antes”. Incluso, ha apuntado al mes de abril.



Expediente informativo



Respecto a la sede abierta por la plataforma 'Recupera PSOE' a poco más de 500 metros de la del partido en la madrileña calle Ferraz Jiménez ha anunciado que la dirección ha iniciado acciones por la vía civil ante un local “con las marcas y el nombre” del partido que no corresponde a ninguna sede de la formación del puño y la rosa. “En la publicidad que aparece vinculado el PSOE se hace mención a la posibilidad de afiliarse”, destaca el portavoz de la gestora, que ha anunciado que se han puesto en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos para advertir de este asunto.



Asimismo el integrante de este órgano ha confirmado que se ha abierto un expediente informativo para saber si son militantes socialistas los impulsores de esta iniciativa. En caso de ser así ha abierto la puerta a medidas disciplinarias.