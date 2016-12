Iglesias tiende la mano a Errejón tras su victoria, pero pide que los críticos den un paso al frente

La victoria de la candidatura de Pablo Iglesias en el referéndum sobre cómo debe ser la votación en Vistalegre II ha traído una comparecencia del líder de la formación bañada de mensajes a los dirigentes de otras corrientes internas. “Quiero tener a Urbán y a Errejón a mi lado y a las ideas que representan”, ha sentenciado el secretario general de Podemos. Sin embargo, el dirigente ha aprovechado su intervención para volver a invitar a aquellos críticos a que presenten batalla por el liderazgo.



“Tengo que reconocer que me produce cierto apuro tener el apoyo de todos los sectores del partido”, ha manifestado, después de desvelar que tanto Íñigo Errejón como Miguel Urbán, las caras visibles de las otras tendencias de la organización, le han “transmitido su apoyo para que sea el secretario general”. A pesar de ello, Iglesias ha pedido a las voces críticas que se “manifiesten públicamente si quieren que yo siga al frente” de Podemos.



Y mientras sale a escena alguna alternativa, la cual no le consta al líder de la formación emergente, Iglesias tiene un acometido: “Me voy a dejar la piel para que haya acuerdos y podamos discutir de lo importante. Nos lo están pidiendo a gritos”. De esta manera, el político ha asegurado que hará todo lo posible para en el debate político que se abre tras esta votación “técnica” estén “integrados” todos los sectores que hay dentro de la organización.



Consciente de que “la imagen de los últimos días no es la mejor”, Iglesias ha sentenciado que las propuestas sobre el sistema de votación que se han presentado “eran buenas” y al finalizar esta etapa “ya podemos discutir lo importante: qué Podemos queremos para nuestro país”. Y en esa formación, a juicio del secretario general, tienen que estar incluidos los puntos favorables que aportan tanto los ‘errejonistas’ como los anticapitalistas.



“Ambos sectores aportan cosas muy buenas: los anticapitalistas aportan la necesidad de no perder de vista los movimientos sociales y es un alma importante; los ‘errejonistas’ cuando hablan de los que faltan revelan algo crucial que necesitamos […] Tenemos que demostrar lo que nos pide la gente: una imagen de unidad que trabaja para construir una oposición política y también social y popular”, ha sentenciado el líder de la formación política.



Respecto a los resultados que han dado la victoria a la propuesta DesBorda que defiende su corriente, Iglesias se ha mostrado “muy satisfecho que gran parte de los inscritos entiendan que la votación debe ir asociada a las caras”. “A mi juicio ha ganado la mejor”, ha valorado el secretario general de Podemos. Pero este referéndum, después de responder a algo que “era un clamo” como es elegir un sistema de votación, ya es cosa del pasado: Vistalegre II ya ha dado la primera batalla, ahora toca el “debate político”.