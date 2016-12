Stalin, Lenin, Fidel Castro… la ‘clase de Historia’ del PP en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de este jueves ha vivido momentos más propios quizás de una clase de Historia de un instituto cualquiera. El concejal del PP Percival Manglano, el cual fue ayer criticado por ACNUR por sus mensajes relacionando a los refugiados con el atentado de Berlín, ha capitaneado la oposición contra Ahora Madrid sacando a colación a múltiples personajes históricos para criticar al Gobierno de Manuela Carmena.



El popular ha exigido al Gobierno de Manuela Carmena que se quite “complejos antiespañoles” y ha puesto en valor “la conquista de América”. Una afirmación que Manglano ha lanzado tras señalar al Ejecutivo municipal por su “prejuicios ideológicos” materializados en el Plan de Derechos Humanos. Y en ese momento, el concejal del grupo que coordina Esperanza Aguirre ha recordado a Ahora Madrid que España fue la nación que inventó los derechos humanos “en la conquista de América”, que “no genocidio”, ha matizado. Algo que, como ha aseverado el edil, “no hizo ni Stalin, ni Lenin, ni Fidel Castro o Manuela Carmena”.



Manglano también ha aprovechado su intervención para espetar a la alcaldesa de Madrid que “si fueran defensores de los derechos humanos defenderían el 12 de octubre”, pese a que han pasado ya más de dos meses desde la polémica por la ausencia de la alcaldesa en los actos de celebración. Pero los ‘deberes’ del político no han quedado ahí. El popular también ha instado a la bancada de la formación emergente que dé un paso al frente para combatir la “cristanofobia” tras “asaltos a las capillas”, en alusión a la portavoz del Ejecutivo, Rita Maestre, y ha reprochado la revisión de los símbolos del Valle de los Caídos que reclama el Consistorio porque no está en la ciudad.



Por su parte, las risas en la bancada de Ahora Madrid tampoco se han detenido cuando la concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra ha subido a la tribuna del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La política, como ha recogido Europa Press, ha seguido con el tono de la intervención de Manglano alertando de la aparición de ratas en Madrid aunque el Gobierno haya mostrado ya datos que señalan como el número de avisos por esta cuestión ha bajado. “Las ratas transmiten la peste bubónica, pero no quiero ser alarmista”, ha llegado a declarar.