Acnur carga contra Manglano por sugerir una relación entre los refugiados y el atentado de Berlín

Percival Manglano, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ha estado en el ojo del huracán por sus últimas palabras sobre el atentado de Berlín. Al poco de conocer que las autoridades germanas detenían a un supuesto sospechoso de origen paquistaní y solicitante de asilo como refugiado, el político puso en Twitter un polémico mensaje: “El autor del atentado terrorista en Berlín fue un refugiado paquistaní. No hay peores ciegos que los que no quieren ver”.



A las horas de la detención, la Policía berlinesa puso en libertad por falta de pruebas al sospechoso, pero Manglano mantuvo su mensaje y varios personajes políticos, así como alguna que otra organización humanitaria no ha dudado en contestar al popular. Uno de los primeros que cargó contra el tuit fue Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid: “Leyendo a @pmanglano se me cae el alma a los pies. Al dolor ocasionado por el terrorismo se une el que causan los xenófobos como él”.



El autor del atentado terrorista en Berlín fue un refugiado paquistaní.



No hay peores ciegos que los que no quieren ver. — Percival Manglano (@pmanglano) 20 de diciembre de 2016

Leyendo a @pmanglano se me cae el alma a los pies. Al dolor ocasionado por el terrorismo se une el que causan los xenófobos como él. — Carlos Sánchez Mato (@carlossmato) 20 de diciembre de 2016

@pmanglano y no hay concejal más xenófobo e irresponsable que tu. Es una vergüenza compartir pleno del Ayuntamiento contigo. — Mauricio Valiente (@mvalienteots) 20 de diciembre de 2016

.@pmanglano Estos atentados son deplorables con independencia d país donde ocurran, nacionalidad o estatuto jurídico de quien los cometa 1/4 — ACNUR España (@ACNURspain) 21 de diciembre de 2016

.@pmanglano Todo el peso de la ley debe caer sobre quienes sean hallados culpables 2/4 — ACNUR España (@ACNURspain) 21 de diciembre de 2016

.@pmanglano Es peligroso e injusto vincular comisión de delitos a si alguien es o no refugiado; generaliza, estigmatiza y provoca miedo 3/4 — ACNUR España (@ACNURspain) 21 de diciembre de 2016

.@pmanglano ACNUR pide a quienes ostentan cargos de responsabilidad especial prudencia con sus mensajes en este sentido 4/4 — ACNUR España (@ACNURspain) 21 de diciembre de 2016

Una opinión que compartió Mauricio Valiente que sostuvo que “Es una vergüenza compartir pleno del Ayuntamiento contigo”. Pero una de las contestaciones más rotundas que ha recibido el edil del partido que dirige Esperanza Aguirre no ha llegado por parte de un rival político sino deLa representación en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados no ha evitado responder al polémico tuit. En una cadena de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, la organización humanitaria ha exigido “a quienes ostentan cargos de responsabilidad especial”.Una petición que ha lanzado Acnur después de reprochar a Manglano que “es peligroso e injusto vincular comisión de delitos a si alguien es o no refugiado” ya que “generaliza, estigmatiza y provoca miedo”. “Estos atentados son deplorables con independencia del país donde ocurran, nacionalidad o estatuto jurídico de quien los cometa. Todo el peso de la ley debe caer sobre quienes sean hallados culpables”, ha concluido la organización en cuatro tuits dirigidos al concejal del PP.