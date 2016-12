España continúa a la cola de Europa en el ratio de enfermeras por habitantes

Los números apenas cambian. La anunciada recuperación económica no se reproduce en la Enfermería. El tren de enfermeras por habitante sigue dejando a España en una situación precaria: el furgón de cola de los 28 países de la Unión Europea en estos datos es el hábitat habitual del país.



El último informe ‘Health at a Glance’ 2016, elaborado por la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), “vuelve a dejar claro la pésima situación en la que se encuentra España en cuanto a número de profesionales enfermeros”, tal y como lamenta el Sindicato de Enfermería-Satse.



En el estudio de la organización mundial se aprecia cómo los últimos datos que maneja la OCDE no han variado mucho de un año a otro: si en 2013 –últimos números que presentó el mismo informe en 2015- el ratio era de 5,1 enfermeras por cada 1.000 españoles, en 2014 la cifra aumentó apenas una décima.



“Aunque se ha producido una ligera mejoría con respecto al año anterior, la situación existente en nuestro país sigue siendo muy preocupante”, sentencia Satse. Una mejora de una décima que no impide que España siga en los últimos puestos del ranking, junto a países como Grecia, Bulgaria o Chipre; y muy lejos de la media europea que se cifra en las 8,4 profesionales por cada 1.000 habitantes.



De hecho, la comparación con otros países del Viejo Continente es más que llamativa: Noruega, Dinamarca y Finlandia incluso duplican y triplican el ratio español con 16,9; 16,5 y 14,1 enfermeras respectivamente. Por su parte, potencias europeas como Francia, Alemania o el Reino Unido también superan los datos españoles con 9,6; 13,1 y 8,2 profesionales respectivamente. Países como Portugal, que también ha sufrido duramente la crisis económica, deja los números en 6,1.



Por ello, las demandas que salen desde múltiples organizaciones sanitarias, dirigidas tanto al Gobierno de Mariano Rajoy como a las administraciones regionales, viran hacia un mismo destino: aumentar las plantillas de enfermería, “así como la conveniencia de impulsar nuevos espacios laborales para este colectivo”.