El PP acepta (parcialmente) que los afiliados elijan al presidente del partido

El Partido Popular se abre a la participación interna. O al menos parcialmente. La formación conservadora llevará a su próximo congreso nacional una propuesta que tiene un objetivo: que los afiliados elijan al presidente del partido, aunque con ciertos matices. En una “primera vuelta”, los afiliados inscritos podrán votar en urna al candidato o candidatos que se presenten, pero la última palabra la tendrán los delegados en una “segunda vuelta”.



“No vamos a copiar el sistema que hacen los demás, que lo hacen mal. No es un sistema de primarias, mantenemos la representación, pero abrimos la participación a los afiliados”, ha explicado el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo desde Génova como ha recogido Europa Press.



Un nuevo modelo que el partido incorporará a los Estatutos como un sistema de “doble vuelta” después de las voces que han salido desde diversos territorios exigiendo más apertura democrática a nivel interno. A pesar de este cambio, en Génova son claros: no habrá primarias, tal y como han exigido varios miembros de la organización.



Respecto a este sistema de “doble vuelta”, el primer paso será una fase previa en el que se preguntará a cada uno de los 860.000 afiliados si quiere participar o no en la elección. Una vez se cree el censo, estos inscritos votarían en una urna a los candidatos y en otra a los compromisarios, que pueden estar adscritos a una candidatura concreta o ir en listas abiertas.



Acto seguido, los candidatos que obtengan más del 10% de los votos pasarán a la “segunda vuelta”. Y serán esos compromisarios los que elijan al presidente del partido. A su vez, se introduce también como novedad la mayoría reforzada en caso de que pasen dos candidatos y con el que se quiere establecer un “sistema de equilibrio”. En concreto, esa mayoría reforzada establece tres requisitos: tener más del 50% de los votos; tener el 50% en 30 circunscripciones; y que haya una diferencia de 15 puntos entre uno y otro candidato. Si hay un candidato que cumple esos tres requisitos será el único candidato en el congreso del PP.



Otra de las modificaciones que implantará el PP en el próximo congreso nacional es cambiar la duración del mandato del presidente: en vez de cuatro años será de tres.