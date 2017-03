El mercado de deuda ‘respira’ tras la decisión de Fillon de seguir en la carrera del Elíseo

La prima de riesgo de Francia respecto a Alemania se reducía hoy después de que los inversores hayan acogido con aparente alivio la decisión del candidato republicano François Fillon de continuar su carrera hacia el Elíseo pese a su imputación por el supuesto trabajo ficticio que el exprimer ministro otorgó a su mujer.



El diferencial entre la rentabilidad del bono francés de deuda a diez años y la de su homólogo alemán se situaba en 64 puntos básicos, su nivel más bajo desde el dos de febrero. En una declaración sin preguntas pasado el mediodía, Fillon ha reconocido hoy su imputación por el caso de los supuestos empleos ficticios pero se ha reafirmado como candidato de Los Republicanos en las próximas elecciones presidenciales.



Fillon, que ha llegado a hablar de “asesinato político”, considera que “sólo el sufragio universal, y no un procedimiento lanzado ad hoc en mi contra, puede decidir quién es el presidente de la República”. “No he malgastado dinero público, he confiado trabajos a familiares porque eran de confianza al igual que han hecho otros diputados. Ellos me han ayudado y yo lo voy a demostrar”, ha defendido el político conservador.



El exprimer ministro, que en un primer momento partía como favorito para suceder a Hollande en la presidencia, cayó en las encuestas a raíz de las informaciones sobre este escándalo, cayendo a tercer lugar por detrás del candidato centrista Emmanuel Macron. Aunque desde entonces se ha recuperado.



Según las últimas encuestas, ambos se encontrarían prácticamente empatados con un 20% de la intención de voto en la primera vuelta de las presidenciales, en la que la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, obtendría entre un 27% y un 28% de las ‘papeletas’. En la segunda vuelta, tanto Macron como Fillon ganarían a Le Pen.