Los dueños chinos de NH Hoteles también se topan con el rechazo en Rezidor

El grupo inversor chino HNA va de rechazo en rechazo. Después de haber sufrido la expulsión del consejo de administración de NH Hotel Group, donde figura como primer accionista, se topa ahora con la cúpula directiva de la belga Rezidor que aconseja por unanimidad no acudir a la OPA que los asiáticos han formulado por la cadena hotelera.



La recomendación ha sido unánime en el consejo de administración de Rezidor: no aceptar la oferta que HNA ha formulado por las acciones que aún escapan de su control en la rama europea del grupo Carlson-Rezidor. En opinión de los primeros espadas del grupo radicado en Bruselas y cotizado en la Bolsa de Estocolmo, los chinos no responden al valor financiero de la compañía y, además, no aportan información alguna sobre el futuro operativo de la misma una vez se hicieran con su control.



El consorcio chino ha puesto sobre la mesa 34,86 coronas suecas por cada acción de Rezidor, unos 3,67 euros al cambio de divisas. Este precio, que fue anunciado el pasado 22 de diciembre para dar respuesta la obligación de formular una oferta como consecuencia de la adquisición de Carlson, se queda ahora más de un 6% por debajo del actual precio de cotización de la hotelera europea. Además, se había condicionado este importe a la ausencia de dividendos, y la compañía ha anunciado un reparto de caja fuerte a razón de 0,05 euros brutos con cargo a las cuentas del ejercicio 2016.



Desde el consejo de administración de Rezidor se recuerda a los accionistas que HNA no ha ofrecido ningún plan o estrategia de negocio a futuro una vez que se hicieran con el 100% de la compañía. De momento, los inversores asiáticos controlan ya un 51,3% del capital de Rezidor como herencia por la compra de Carlson. Además, se apunta a otros intereses del grupo en el sector, en alusión clara al 25,9% que controlan en la española NH Hotel Group.



Esta situación es precisamente la que varios accionistas de la hotelera de origen navarro alegaron en la última junta de la compañía para defenestrar de sus puestos en el consejo de administración a los representantes de HNA. En una situación sin precedentes en la historia corporativa de las cotizadas españolas, estos inversores se salieron con la suya y alegando un problema de conflicto de interés precisamente por la adquisición de Carlson lograron apear de sus puestos al anterior equipo ejecutivo.



Mientras tanto, el periodo de aceptación de la oferta de HNA sobre Rezidor sigue pasando. Comenzó el pasado 3 de febrero y está previsto que se extienda hasta el próximo 10 de marzo. En caso de que los chinos no obtuviesen las aprobaciones necesarias para consumar su plan antes del 7 de abril, la operación podría aplazarse hasta nueve meses a partir a partir del inicio de esta fase de adhesión.