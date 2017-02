La CNMV pide al Ibex 35 que “se acostumbre” a su “obsesión por el inglés”

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ceja en su empeño de atraer hacia el mercado español a los espantados del Brexit. El presidente de la institución, Sebastián Albella, ha defendido en este sentido su reciente “obsesión por el inglés” a la que ha pedido que “se acostumbren” las grandes empresas, como las del Ibex 35.



En línea con este objetivo, Albella ha señalado este miércoles en un acto organizado por Emisores Españoles que solicitarán a las grandes cotizadas españolas que presenten sus papeles a la CNMV tanto en inglés como en español. De este modo, el supervisor quiere hacer que su sitio web se convierta progresivamente en “una página friendly” para la comunidad inversora internacional.



Con la premisa de que es “importante tratar de ser más competitivos a nivel internacional”, Albella pedirá a las cotizadas del Ibex 35 y algunas otras compañías que envíen al supervisor tanto su información periódica como los hechos relevantes puntuales con su correspondiente traducción al inglés. En este sentido, el objetivo es que la tendencia se generalice por “ánimo de colaboración” y no por “mecanismos legales impositivos”.



Antes de que el inglés se convierta en lengua de común uso por las cotizadas, este mismo 11 de febrero, la CNMV estrenará la nueva versión de su página web en la que promete que el idioma de Shakespeare va a “incrementar mucho” su peso. Por el momento, el organismo supervisor de los mercados españoles había lanzado una sección específica bajo el título ‘Welcome to Spain’ a la par que ha dado los primeros pasos para activar el registro exprés de entidades internacionales.



El presidente de Emisores Españoles, Javier Zapata, ha señalado que en la mejora de competitividad “hay que comprobar la eficacia de la regulación financiera antes de plantearnos su cambio” en alusión a las novedades en torno a la regulación del abuso de mercado y responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, ha subrayado la importancia de que la CNMV cuente con los medios, la profesionalidad y la dirección “adecuados para afrontar los desafíos internacionales que puedan afectar al mercado español”.



Zapata ha recalcado que si bien “el desarrollo normativo del gobierno corporativo es adecuado”, aún hay que abordar “algunas mejoras” en los modelos de retribuciones y los informes anuales de gobierno corporativo. También ha otorgado una mención particular a las nuevas competencias de supervisión de las comisiones de auditoría dentro de las estructuras de gobierno de las sociedades españolas.