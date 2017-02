Abengoa anuncia una tercera prórroga para su convenio de acreedores

Abengoa ha anunciado una nueva prórroga para el calendario de adhesión a su convenio de acreedores. Después del periodo adicional inicialmente previsto en la hoja de ruta trazada por la sevillana, el plazo se extiende ahora hasta el próximo viernes 3 de febrero.



La extensión de calendario se ha comunicado mediante un nuevo hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En él, Abengoa explica que el plazo anterior hasta las 18:00 horas de Madrid del pasado lunes 30 de enero se amplía ahora en cuatro sesiones más. No obstante, no se aporta ningún dato sobre el monto de adhesiones conseguido hasta la fecha.



En un primer momento, la sevillana había fijado en el pasado 24 de enero la fecha tope para sumarse a este pacto que establece las bases de la reordenación de capitales del grupo y que fija el camino a seguir para la reestructuración del negocio del grupo. Este periodo adicional ya se contemplaba en el contrato de reestructuración que la compañía sevillana firmó el pasado 24 de septiembre con sus acreedores financieros.



El objetivo de esta prórroga está en facilitar la adhesión de aquellos que por dificultades técnicas no pudieron sumarse al pacto a lo largo del periodo convencional, según se explicó entonces. El periodo de aceptación de las condiciones homologadas después por el juez lleva abierto desde el pasado mes de octubre, escasas semanas antes de que se cumpliera un año desde la solicitud de preconcurso de acreedores por parte de la compañía.



Tras conocerse los términos de esta prórroga, las acciones tipo B de Abengoa han abandonado las ganancias de primera hora en Bolsa para pasar al lado negativo de la gráfica de revalorizaciones. En los cruces más bajistas, estos títulos han perdido cerca de un 0,5% de su valor, lejos de los bruscos movimientos especulativos en torno a otros sucesos recientes en la firma.