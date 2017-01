Los inversores españoles buscan refugio en las pequeñas cotizadas

La inestabilidad que ha gobernado las Bolsas en la mayor parte del año pasado y sigue sacudiendo los parqués a comienzos de este 2017 ha impuesto el cambio de tendencia. Los inversores españoles buscan refugio en laspequeñas cotizadas frente a los bamboleos de los grandes valores que integran los principales índices de referencia.



Esta rotación queda en evidencia en la última actualización del Barómetro de Carteras de Natixis. Los inversores españoles apuntan cada vez más hacia las conocidas como small y medium caps en detrimento de los pesos pesados del Ibex 35. Asimismo, se ha constatado su retorno hacia Bolsa española desde otros mercados y productos de inversión, especialmente en las carteras más conservadoras.



Los giros de inversión descritos se han visto reforzados desde la celebración del Brexit, según explica Juan José González de Paz, consultor sénior del departamento internacional de análisis y consultoría de carteras de la gestora de Natixis Global AM. Junto con el regreso a casa, el experto aprecia “un aumento de exposición a los mercados emergentes” con el objetivo de sacar partido de una expansión económica más sólida y un comportamiento de los tipos de interés totalmente dispar al de los mercados más asentados.



Las cifras de este estudio de carteras, cuyos datos abarcan hasta el cierre del tercer trimestre del pasado año, muestran que perfiles conservadores y moderados han seguido la senda opuesta a la de los inversores agresivos en lo que se refiere a asignación de activos. Mientras que los primeros han aflojado su peso en renta fija para asignar más posiciones a renta variable, los últimos han hecho todo lo contrario.



En cuando a las preferencias a la hora de invertir en deuda, los inversores han optado por bonos con duraciones más cortas y así como por conferir un mayor protagonismo a estrategias de renta fija flexible para reducir la sensibilidad de las carteras a la eventual variación de los tipos de interés y adelantarse así a la senda comenzada por EEUU con su impacto directo en los rendimientos y primas de riesgo de papeles soberanos periféricos, como ha sido el caso de España.



La directora general de Natixis Global AM para Iberia, Latinoamérica y EEUU para clientes no residentes, Sophie del Campo, señala que de nuevo “la diversificación y el control de la volatilidad siguen siendo dos aspectos clave a la hora de invertir” en una continúa agitación del escenario geopolítico. “La única manera de asegurarse de mantener el riesgo a raya es contar con un asesor financiero especializado que tenga un enfoque de gestión activa”, defiende frente a la proliferación de modelos de gestión pasiva.



Este Barómetro de Carteras Españolas se ha ejecutado mediante el análisis de 152 carteras modelo perfiladas y gestionadas por las 21 principales firmas de gestión patrimonial de España. Estos datos han sido proporcionados por la consultora Vdos, especializada en información sobre fondos de inversión y pensiones a escala global.