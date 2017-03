El FMI quiere limitar el derecho a huelga en Grecia

La situación laboral en Grecia no ha dejado de empeorar en los últimos ocho años. La drástica reducción del salario ha ido acompañada de recortes en los derechos de los trabajadores que han intentado revertir la situación a través de las huelgas generales .



Ante esta grave situación, el Fondo Monetario Internacional ha elaborado un informe donde recomienda acabar con una de esas circunstancias: las huelgas generales.



Según el organismo internacional, la legislación griega en materia laboral no es lo suficiente flexible, esgrimiendo que ésta no se ha reformado desde la década de los ochenta. En el documento de evaluación hecho público hace unos días, el FMI considera que esa circunstancia “podría explicar el gran número de huelgas en Grecia, que incluso antes de la crisis superó con creces los niveles observados en otros lugares”.





En el último año, Grecia ha sido escenario de cinco huelgas generales. Sin embargo, el informe no detalla si esas acciones han sido determinantes para la situación económica actual en la que se encuentra el país. Posiblemente porque las huelgas son ‘meras’ consecuencias de la reducción de los derechos.La recomendación del FMI no pilla de sorpresa al pueblo griego, que durante el pasado verano ya atendió a los mismos cantos de sirena. Entonces fue también lala que apoyaba la reducción salarial y el recorte del derecho a huelga.Entre otras razones, ambos órganos justifican que los requisitos para convocar una huelga en Grecia son menores que en otros países de la Unión. Con que el 25% de los miembros de un sindicato estén representados en la decisión de la convocatoria es suficiente. Algo que alarma a la troika más que la crisis social, económica y política del país.La controvertida recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional a Grecia viene acompañada de otra similar, que es solicitar el levantamiento de la prohibición de los cierres patronales.En el informe, el organismo internacional recuerda que esa prohibición ‘solo’ existe en Francia, Lituania, Portugal y Eslovenia.El cierre patronal, según laes "el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas".Es decir, el levantamiento de esa prohibición daría legitimidad jurídica a las empresas para cerrar la actividad sin tener que pagar a los empleados.