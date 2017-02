IU reta a PP y PSOE a someter el CETA a referéndum

El CETA, después de superar todos los escollos en las instituciones europeas, está en manos de los Estados miembro. El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá está a un mes de que entre en vigor de forma provisional. Todo a la espera de que los parlamentos nacionales den o no su visto bueno. Y ante este paso, Izquierda Unida buscará que el Gobierno de Mariano Rajoy lo someta a referéndum antes de que el texto llegue al Congreso para su ratificación.



Si durante todas las votaciones en la Eurocámara las miradas estaban puestas en los votos socialistas, en esta nueva etapa los focos no serán menores. O al menos así lo pretende Marina Albiol, la portavoz de IU en el Parlamento Europeo. De hecho, la política ya ha instado a PP y PSOE a que apuesten por el referéndum antes de pasar el corte parlamentario. “Un tratado internacional de estas características, que afecta de manera tan profunda a nuestra soberanía y a nuestra legislación, debe tener en cuenta la opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas, que serán los verdaderos afectados”, ha manifestado.



De la misma manera, Albiol le ‘compra’ el discurso al PSOE: “Creo que no estamos pidiendo nada extraño. No se cansan de insistir en que el CETA es progresista, así que si es así, no deberían tener miedo a que todo el mundo vote”. Un referéndum que para la eurodiputada “sería la opción perfecta” al permitir una correcta exposición de los riesgos del tratado y “serviría para impulsar el gran trabajo que han venido haciendo plataformas, movimientos y organizaciones sociales, políticas y sindicales”.



Unas negociaciones con Canadá que han culminado en esa ratificación de las instituciones europeas y que, como recuerda Albiol, “se produce después” de que los contactos hayan sido “totalmente opacos”.