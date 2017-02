El enfrentamiento entre el BCE y Bruselas deja el rescate de Monte dei Paschi en el limbo

Desacuerdo entre la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) sobre el rescate del banco italiano Monte dei Paschi di Siena, según publica hoy el diario Financial Times, que añade que la propuesta de Roma para rescatar al banco más antiguo del mundo ha estado en el limbo desde diciembre del año pasado por las opiniones diferentes de ambas instituciones.



El BCE, supervisor bancario de Monte dei Paschi, y Bruselas, que coordina las ayudas estatales, no han logrado llegar a un acuerdo en estos dos meses en asuntos clave como la cantidad de pérdidas que deberán sufrir los acreedores y la profundidad de la reestructuración que es necesaria para que el banco sea viable.



Altos funcionarios de la zona del euro y banqueros advierten al diario británico de que podría llevar varios meses resolver el asunto. El Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el ala de supervisión del BCE, cree que se está esperando a Bruselas para que acuerde un plan de reestructuración y ayudas estatales. Sin embargo, la Comisión, cree a su vez que se está esperando a que el supervisor acuerde un plan de capital para Monte dei Paschi antes de que puedan anunciarse los términos de la reestructuración. Una situación “surrealista”, según detallan las fuentes a Financial Times.



La denominada ‘recapitalización cautelar’, el mecanismo que se pretende utilizar para Monte dei Paschi, está permitida según las normas de la UE, pero sólo para aquellos casos en los que se pueda cubrir la brecha de capital identificada en el escenario más estricto de los test de estrés. El uso de este mecanismo evita que el 8% de los pasivos del banco, incluyendo los acreedores senior, tengan que pasar por caja antes de que puedan utilizarse fondos de los contribuyentes.



Las diferencias entre el BCE y Bruselas están relacionadas con la opinión de los supervisores de que el banco más antiguo del mundo necesita 8.800 millones de euros de capital. La unión Europea considera imprescindible contar con un plan más detallado del MUS que establezca los niveles de pérdidas esperadas y explique cómo se calcularon las necesidades de capital para aprobar el uso legal del apoyo estatal.



Esto se debe a que las normas de la UE en materia de ayudas estatales exigen que las pérdidas incurridas o esperadas se cubran con el pago de dinero procedente de acreedores o fondos privados y no mediante una intervención del contribuyente. Alemania está especialmente preocupada por el hecho de que un tratamiento suave para Monte dei Paschi establecería un precedente legal que socavaría las normas de la UE diseñadas para poner fin al rescate de los contribuyentes.



Según señala Financial Times, tras las diferencias entre Frankfurt y Bruselas hay filosofías divergentes sobre la ayuda estatal. El BCE, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera, quiere asegurar la salud de la entidad sin importar el coste para el contribuyente. Bruselas entiende sin embargo que cualquier percepción de trato a favor provocará protestas para otros bancos.