Los socialdemócratas logran tras diez años superar a la CDU de Merkel

El partido socialdemócrata alemán (SPD) logró superar en intención de voto por primera vez en una década a la formación que dirige la canciller Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU), reveló una encuesta que publica el dominical "Bild am Sonntag".



El sondeo elaborado por el instituto demoscópico TNS Emnid indica que el SPD contaría con un respaldo del 33 por ciento de los alemanes, un punto porcentual más que el apoyo que cosecharía la CDU y su partido hermano bávaro la Unión Cristianosocial (CSU) en el caso de que este domingo se celebrasen elecciones generales en el país.



Los resultados refrendan el buen momento que están viviendo los socialdemócratas bajo el liderazgo de Martin Schulz, el ex presidente del Parlamento Europeo que anunció en enero que tomaba las riendas de la formación en sustitución de Sigmar Gabriel para concurrir como candidato a la Cancillería en las próximas elecciones de septiembre.



De hecho, todas las encuestas publicadas tras el nombramiento de Schulz como rival directo de Merkel revelan un aumento del apoyo a la formación socialdemócrata y altas cotas de popularidad del líder del SPD.



En los últimos días, varios sondeos situaron ya al político del SPD como el favorito de los alemanes para gobernar el país. Además, una encuesta llegó a pronosticar el fin de la "era Merkel", al indicar que dos tercios de los alemanes confesaron que no desear ver más a la política conservadora a cargo del Ejecutivo de Alemania.



El buen momento que vive el partido socialdemócrata coincide con la pérdida de apoyo electoral del partido populista de derechas y de tintes xenófobos Alternativa para Alemania (AfD).



La encuesta publicada en "Bild am Sonntag" arroja un apoyo del 9 por ciento a esta formación crítica con la política de acogida de refugiados, lo que supone una caída del uno por ciento y su peor resultado en el último año.