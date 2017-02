Grecia y sus acreedores encaran un fin de semana poco esperanzador para desbloquear el rescate

La tensión entre Grecia y Bruselas aumenta con las nuevas exigencias que salen desde el corazón de Europa. Y es que Alexis Tsipras ha dicho ‘basta’. A pesar de ello, ambas partes enfilan un fin de semana intenso para encontrar una posición común que devuelva las ‘ganas’ de negociar un acuerdo a nivel técnico.



Dos días donde Grecia se juega mucho. Como ha manifestado un alto funcionario de los acreedores griegos a Europa Press, este fin de semana, “en el mejor de los casos” y “si las cosas se desarrollan rápido”, las partes protagonistas van a negociar “de aquí al lunes” para acordar una postura que permita a la Troika viajar a la capital griega para negociar un visto bueno preliminar a la revisión del rescate.



Pero las esperanzas son vagas. Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo han fijado para este próximo lunes sus conversaciones sobre el rescate de Grecia. Y como ha podido conocer la agencia de noticias, la realidad deja lejos un acuerdo que permita desbloquear la segunda revisión del programa, el paso necesario para que los ministros del euro puedan dar luz verde a la línea de liquidez.



Sin embargo, la decisión del Eurogrupo no se espera que sea sorpresiva: si este fin de semana los ‘hombres de negro’ no vuelven a Atenas para dar su visto bueno, los políticos no darán paso alguno. Pero los acontecimientos no quedarían ahí: sin reformas no hay desbloqueo. Recortes por los que Tsipras no está dispuesto a pasar: “Ni uno más”.



Aún así, las prisas no corren entre los acreedores. Estas fuentes de Europa Press no consideran que sea urgente cerrar la revisión, puesto que el Gobierno griego cuenta con suficiente liquidez. No obstante, sí piensan que es “deseable” que se alcance “más pronto que tarde” ya que el siguiente vencimiento de deuda que compromete a Atenas, esta vez de 7.000 millones de euros, está previsto en julio.