Las miradas estaban puestas en los socialdemócratas. Las dudas sobre qué votarían en el CETA se iban a mantener hasta última hora. Y la Eurocámara ha hablado: la ‘Gran Coalición’ (término que engloba a un acuerdo entre dos grandes partidos políticos de supuestas ideologías opuestas como es la socialdemocracia y a los conservadores) ha dado el visto bueno al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Y el PSOE ha sido uno de los encargados de emitir un voto favorable que ha sido duramente criticado por la izquierda europea.



No obstante, los socialistas españoles han querido justificar su votación: “El CETA es un buen acuerdo, moderno y progresista que preserva los estándares sociales, laborales y medioambientales de la Unión Europea”, ha defendido la eurodiputado Inmaculada Rodríguez-Piñero. Por ello, la defensa de la delegación española en Estrasburgo a este acuerdo comercial ha sido férrea.



Y es que, como ha aseverado el PSOE, “hoy se ha dado un paso muy importante en materia de transparencia, desarrollo sostenible, participación de la sociedad civil y defensa de nuestro Estado del bienestar y nuestros servicios públicos”. Unos argumentos que difieren enormemente de las numerosas críticas que han lanzado cientos de ciudades, miles de ciudadanos y colectivos profesionales como los ganaderos y agricultores.



A pesar de esas críticas dirigidas a los socialistas por dar su visto bueno al CETA, el PSOE ha lanzado una serie de proclamas para defender su voto. Y entre éstas no ha faltado la búsqueda de contraponerse “al proteccionismo de Trump y Le Pen” o que Canadá es un “modelo de país democrático y abierto, con estándares similares, y en ocasiones superiores a los de Europa en su defensa del Estado del bienestar”.



Este es el listado de argumentos que han llevado, según los propios socialistas, a votar sí al CETA:



-El acuerdo preserva inequívocamente los estándares de la Unión Europea en protección social, laboral, medioambiental y de derechos de los consumidores. Reconoce explícitamente el derecho a no rebajar los estándares laborales ni la protección medioambiental para promover el comercio o la inversión.



-Porque la historia ha demostrado que las economías abiertas crecen más rápidamente y disfrutan de mayor riqueza y prosperidad. Las sociedades modernas no deben renunciar al comercio.



-Porque el acuerdo beneficia a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que tienen mayores dificultades que las grandes corporaciones para superar las barreras al comercio



-Porque por primera vez Canadá reconoce y protege 145 Indicaciones Geográficas europeas, que distinguen los productos agroalimentarios, por su lugar de origen y calidad. De ellas, 27 son españolas.



-Porque, por primera vez, las empresas europeas podrán acceder a los mercados de contratación pública canadienses a todos los niveles de la administración



Pero el argumentario del PSOE no se ha quedado en los motivos para votar sí, sino también ha querido trasladar el valor que ha tenido la socialdemocracia en las negociaciones. Y es que, desde la delegación española han aseverado que han conseguido “avanzar notablemente en transparencia durante la negociación, mejorando el contenido y acceso a los documentos”, aunque reconocen que seguirán “exigiendo mejoras”.



“Hemos logrado que quede perfectamente recogido en el Acuerdo la exclusión de los servicios públicos, como el agua, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales o la educación”, han celebrado desde el PSOE en un comunicado. Asimismo, han incidido en la conquista de un “ambicioso capítulo de desarrollo sostenible que incorpora los mayores niveles de protección laboral y medioambiental”, así como que han conseguido “el fin del sistema de arbitraje privado”.



Por todo ello, el PSOE ha aplaudido la llegada del acuerdo. “El CETA no es perfecto, ningún acuerdo lo es, porque siempre hay margen para mejorar, pero supone un avance importante en la defensa de los valores y los estándares que defendemos los europeos”, han concluido. Aunque uno de sus eurodiputados ha ido más allá para justificar su voto favorable: “Como siempre... Le Pen y sus amigos votando lo mismo que Unidos Podemos. Un buen argumento para votar el CETA”, ha apuntado el socialista Jonás Fernández.



Como siempre... Le Pen y sus amigos votando lo mismo que Unidos Podemos. Un buen argumento para votar el #ceta pic.twitter.com/MfDlKemW9a — Jonás Fernández (@jonasfernandez) 15 de febrero de 2017