La EBA pone sobre la mesa la creación de un ‘banco malo’ europeo para los créditos morosos

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha instado a las autoridades comunitarias a establecer un fondo de inversión alternativo que asuma los créditos morosos del sector financiero europeo con el objetivo de estimular el crecimiento económico de la región.



En un discurso pronunciado en Luxemburgo que recoge Reuters, el presidente de la EBA, Andrea Enria, ha reflexionado que es “urgente” pero “factible” afrontar el elevado nivel de créditos morosos de la banca europea, que podría alcanzar el billón de euros. Entre las posibilidades, el banquero italiano ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las entidades vendan parte de sus préstamos morosos a una compañía de gestión de activos comunitaria.



Enria propone consensuar un “valor económico real” para estos créditos improductivos para que posteriormente los compre el nuevo ‘banco malo’, que debería deshacerse de ellos en un plazo no superior a tres años a un valor económico real.



“Si no se logra ese valor, el banco debe soportar el impacto a precio del mercado y se ejerce una recapitalización pública con todas las condiciones que acompañan este proceso”, ha apuntado el presidente de la EBA.



En este sentido, el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, ha dado la bienvenida a la iniciativa de la EBA, al tiempo que ha matizado que la propuesta no prevé compartir los riesgos bancarios entre los Estados miembros. “Es probable que se necesite algún papel para el sector público”, ha apuntado Regling en este mismo acto.