Aviso de Alemania a Italia: las normas impiden que los contribuyentes rescaten a Monte dei Paschi

La última crisis financiera llevó a los países de la Unión Europea a plantear un nuevo escenario de rescate para las entidades, el denominado ‘bail in’, que obliga a accionistas y acreedores a absorber pérdidas antes de que se tenga que poner un solo euro de los contribuyentes. El problema es que entre esos acreedores en muchas ocasiones (y ocurrió en España con las preferentes) se encuentran pequeños ahorradores, por lo que imponerles pérdidas puede ser una decisión política muy polémica.



Eso es lo que está ocurriendo en Italia con Monte dei Paschi di Siena, que intenta a la desesperada levantar 5.000 millones de euros del mercado. En caso de que no lo logre antes del 31 de diciembre, el Gobierno italiano ya ha adelantado que está listo para inyectarle capital, pero al mismo tiempo busca un modo de evitar en todo lo posible obligar a los bonistas ‘junior’ –unos 40.000 pequeños ahorradores- a sufrir pérdidas.



El Gobierno alemán, sin embargo, no está dispuesto a que Italia se salte la normativa europea para favorecer a estos bonistas. Según publica el diario alemán WAZ, Christoph Schmidt, jefe de los asesores económicos de Angela Merkel, ya ha advertido contra un rescate de Monte dei Paschi a cuenta de los contribuyentes.



“La reestructuración del banco debe tener lugar de acuerdo con las reglas acordadas, es decir, los acreedores del banco deben contribuir a su rescate, no el contribuyente”, ha advertido Schmidt al diario germano. “Si Italia no cumple las reglas en la primera gran prueba, la unión bancaria no es creíble”.



Las advertencias del presidente del Consejo de Expertos Económicos de Alemania se producen en plena recta final del culebrón Monte dei Paschi, al que el BCE ha dado de plazo hasta el 31 de diciembre para completar su recapitalización. Por si finalmente la solución privada no fuese posible, el Gobierno Italiano solicitó ayer al Parlamento autorizar un endeudamiento de 20.000 millones de euros para recapitalizar su sector bancario.