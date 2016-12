El Gobierno italiano prepara 20.000 millones para rescatar a la banca

El Gobierno Italiano solicitó ayer al Parlamento autorizar un endeudamiento de 20.000 millones de euros para recapitalizar su sector bancario. Tras una reunión de gabinete a última hora del lunes, Pier Carlo Padoan, ministro de Finanzas, anunció que los fondos podrían utilizarse para garantizar la liquidez y reforzar el capital de los bancos italianos.



“Si se activara, esta medida para proteger el ahorro tendría un impacto en la deuda”, reconoció Padoan, que aclaró no obstante que “la naturaleza de esta medida sería temporal”.



El anuncio se reflejaba esta mañana en las cotizaciones de la banca italiana. Banco Popolare se apuntaba una subida de un 2,5% en la mañana de la Bolsa de Milán, Unicredit un 2,26%, UBI Banca un 2,92%. Las acciones de Monte dei Paschi di Siena, principal preocupación del sector, subían en el entorno de un 1% después de que ayer se desplomasen un 11%



El banco más antiguo del mundo se desplomó ante los rumores de que el fondo Atlante (un fondo de rescate privado pero con promoción pública) finalmente no compre el paquete de créditos impagados por 1.500 millones de euros (de los 28.000 millones que tiene en total) que había acordado comprar para ir saneando el banco de cara a una ampliación de capital por unos 3.000 millones que debería tener completada antes de que acabe el año.



Monte dei Paschi sí ha conseguido un crédito puente de 4.700 millones de euros que necesitaba para poder poner en marcha otro paquete de créditos impagados por 9.000 millones y sacarlos de balance.



Los analistas de Bankinter señalan en un informe que el problema de fondo es la “confusión sobre el esquema completo” de la recapitalización de Monte dei Paschi, que no termina de comunicarse de forma clara en su estructura y plazos. En principio se trata de una conversión de bonos en acciones por unos 2.000 millones y una ampliación por 3.000 millones sólo entre institucionales. Pero el problema es que para que la ampliación tenga alguna probabilidad de éxito, necesita sanear previamente su cartera crediticia y para eso sería de “gran ayuda” que el fondo Atlante fuera el primero en comprar un paquete de créditos impagados, que es lo que se puso en duda ayer, recuerdan estos expertos.



En todo caso, el hecho de que el Gobierno haya tomado la iniciativa de solicitar al Parlamento la autorización de un paquete de asistencia por 20.000 millones debería impactar positivamente en las cotizaciones de los bancos italianos a partir de hoy, señalan los analistas de Bankinter.



Con 20.000 millones pueden recapitalizarse Monte dei Paschi (5.000 millones), Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, (3.000 millones entre ambos) y Unicredit (13.000 millones, aunque ya ha empezado a vender activos para reducir ese importe). El único aspecto confuso de este proceso de recapitalización de bancos italianos es hasta qué punto, bajo la nueva regulación bancaria europea, el Gobierno Italiano puede hacerse cargo de la misma unilateralmente o si debería ser el MUR (Mecanismo Único de Resolución) el organismo que lo hiciera, señalan los expertos.