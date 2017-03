Los ayuntamientos piden al Gobierno que “diga cuanto antes” qué hacen con la plusvalía municipal

El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, llevará mañana al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la posición acordada en la Junta de Gobierno de la Federación respecto a la plusvalía municipal después de que el Tribunal Constitucional eximiera de su pago a quienes vendan su vivienda a pérdidas, es decir, por debajo del valor por el que lo compraron.



Una decisión que puede provocar una oleada de reclamaciones de ciudadanos que pagaron este impuesto a pesar de haber vendido su piso por debajo de lo que lo compraron, ya que el tributo se calcula en función del valor catastral y no en función del precio real del mercado.



A este respecto, el Presidente de la FEMP ha subrayado que “estaremos del lado de los ciudadanos” y que “no puede haber una cuota positiva cuando la base imponible es negativa”. Por ello ha insistido en que, cuanto antes, el Gobierno y el Legislativo “nos digan cómo podemos resolverlo” porque, según explicó, el impuesto es constitucional, aunque no lo es su fórmula de cálculo, creada sobre la premisa errónea “de que el valor de los terrenos va creciendo y no decreciendo”.



Caballero asegura que “ofrecemos toda nuestra cooperación, y queremos que el Gobierno y el Legislativo nos digan cuanto antes cómo van a resolverlo, porque la sentencia, que en este momento sólo afecta a Guipúzcoa, pronto será de obligado cumplimiento en todo el territorio español”, puntualizó.



Este ha sido uno de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno celebrada hoy, en la que además se ha hablado sobre el destino del superávit de los Gobiernos Locales. En este sentido, Abel Caballero ha dicho que es urgente crear el Grupo de Trabajo del Techo de Gasto que tiene que convocar el Gobierno de España, un grupo de trabajo formado por representantes del Gobierno, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y la AIReF.



“Dado que tenemos superávit, respetamos techo de gasto, tenemos pronto pago y una deuda con la que llegamos hasta los objetivos de 2021, parece razonable hacer una interpretación de techo de gasto más proclive a los ayuntamientos”, reclama Caballero.



Caballero anunció que será mañana cuando se constituya la Comisión de Expertos para la redacción de la nueva normativa de financiación local, una cuestión en la que se han puesto “muchas expectativas” porque “llevamos más de 25 años esperando por una financiación adecuada a las competencias reales de Ayuntamientos y Diputaciones y no vamos a esperar más; queremos solución.”



En este sentido dijo que, si no progresa, “yo convocaré una asamblea extraordinaria de Alcaldes este mismo año. Este es el momento de hacer la reforma”, insistió.