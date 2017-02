La Fiscalía se decanta por no pedir el ingreso en prisión de Rato y Blesa

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón solicitará el próximo lunes que se celebre una vista para decidir si pide el ingreso inmediato en prisión, u otras medidas cautelares, para alguno de los 65 condenados por el uso irregular de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes de la malograda entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato.



Aunque todavía no se ha hecho público cuáles serán las medidas que propondrá el fiscal al tribunal, según ha adelantado la Cadena Ser Luzón descarta por el momento pedir prisión provisional incondicional para los acusados, como sí pedirá la acusación popular de la CIC.



De acuerdo con la emisora, que cita fuentes jurídicas, el fiscal se inclinaría por pedir como máximo prisión eludible con fianza para Miguel Blesa, porque está acusado en otro procedimiento, el del juzgado 45 de Madrid que ha investigado los sobresueldos en Caja Madrid. En este caso la fiscalía ha pedido para el banquero cuatro años de cárcel y el juzgado ya ha ordenado la apertura de juicio oral.



En cuanto a Rato, aunque también existe otra causa abierta contra él por la creación de una estructura internacional para el blanqueo de capitales, fraude y delitos fiscales, todavía se encuentra en fase de instrucción, y en su caso no existe todavía una petición de cárcel como sucede con Blesa. Y en ambos casos, según las mismas fuentes, no existiría riesgo de fuga debido al fuerte arraigo de los encartados en España.



Por otro lado, tanto Blesa como Rato han manifestado a la agencia Efe su intención de recurrir la sentencia, una decisión compartida por la mayoría de los condenados y para lo que cuentan con cinco días a partir de su notificación.