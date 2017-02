Pallete, convencido de que Telefónica batirá las expectativas de los analistas en 2017

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, mostró hoy su plena confianza en la positiva evolución de las acciones del grupo en la Bolsa. La empresa, según ha explicado en la rueda de prensa de presentación de los resultados del grupo, confirmará en 2017 la tendencia de del año pasado en crecimiento de ingresos y reducción de deuda, algo que tendrá que demostrar "trimestre a trimestre" y que "nos llevará a cumplir y mejorar las expectativas de los analistas".



Hoy los títulos de la operadora avanzan un 2,7% a media sesión por la positiva acogida del mercado a sus cuentas del ejercicio pasado y elevan la revalorización anual hasta el 9%, un incremento que contrasta con el repunte del 1,9% del Ibex 35 en el mismo periodo.



Pallete ha recordado que ha invertido “una parte sustancial de mi patrimonio en Telefónica” para añadir que “no es que crea es que estoy convencido". La participación del presidente ejecutivo alcanza un 0,024% del total del capital de la operadora, unos 1,23 millones de títulos, que a los precios de mercado actuales tienen un valor cercano a los 11,8 millones de euros.



El presidente de la multinacional española ha hecho hincapié en que Telefónica mejoró todas sus principales magnitudes el ejercicio pasado, al mismo tiempo que disparó su generación de caja, sus inversiones y redujo deuda.



En este sentido, el director general de Estrategia y Finanzas de Telefónica, Ángel Vilá, ha recordado que la deuda ha bajado hasta los 48.598 millones de euros a cierre de diciembre y que seguirá reduciéndose de forma orgánica gracias a la fuerte generación de caja –el año pasado creció un 24%-, si bien no descartó posibles desinversiones “si tienen sentido estratégico y se producen al precio correcto”.



También la aceleración de caja cubrirá sin dificultades el dividendo previsto para el ejercicio en curso, que asciende a 0,40 euros por acción en efectivo.



Por otro lado, el máximo ejecutivo de la operadora ha puesto de manifiesto que su intención de poner en valor O2, su filial británica, bien mediante la venta de una participación o de su salida a Bolsa, no ha cambiado. Vilá ha recordado, no obstante, que tras el brexit no se ha producido ningún debut bursátil en Londres y que tanto la cotización de la libra como la próxima subasta de espectro son factores que por el momento no ayudan. En cualquier caso ha querido destacar que O2 es “el mejor activo móvil en Reino Unido”.



Pallete, que hace diez meses asumió la presidente de Telefónica, ha asegurado también que no prevé cambios significativos en los órganos de dirección de la compañía. “Nos sentimos cómodos, no tengo pensada ninguna revolución”, ha afirmado.