Los planes de Pedro Sánchez en materia energética: más renovables y autoconsumo

Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha otorgado a la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un modelo energético sostenible un espacio destacado dentro de su programa político. El documento que presentó ayer en Madrid precisamente junto a la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona , entre otros, incluye varias referencias en esta materia que abogan por las renovables y el autoconsumo.



'Por una nueva socialdemocracia', como ha denominado Sánchez a su proyecto, identifica la protección ambiental y la reducción de la contaminación como una de las cuatro alteraciones globales que afectan a España y uno de los grandes “retos estratégicos de nuestro tiempo”. “Los socialdemócratas tenemos que impulsar políticas eficaces para frenar el deterioro del medio”, asegura.



“Detener el cambio climático requiere adoptar medidas excepcionales, basadas en el conocimiento científico: es necesario aumentar la eficiencia energética y afrontar el cambio del modo de producción de energía desde fuentes que utilizan los combustibles fósiles a fuentes renovables, así como cambiar el modelo alimentario, responsable de un 20% del calentamiento global”, añade el documento.



Para ello, se necesitan incentivos públicos adecuados relacionados con la fiscalidad, la regulación y las “compras públicas”, propone Sánchez, que aboga también por la puesta en marcha de “mecanismos de control públicos” a las eléctricas si es necesario. Y es que, el exlíder del PSOE señala al energético como uno de los principales sectores en los que el “poder desproporcionado que han ido alcanzando las grandes empresas” deriva en la “conformación de oligopolios”.



Otra de las propuestas del documento socialista, incorporada dentro de sus soluciones para hacer frente a las consecuencias de la crisis de la vivienda, es impulsar la rehabilitación energética en los edificios para reducir el consumo de los usuarios, el coste energético y la emisión de gases de efecto invernadero, así como la introducción de energías renovables y del autoconsumo: “Dirigiremos nuestros esfuerzos a que en diez años todos los edificios públicos sean eficientes desde el punto de vista energético, y que para 2025, el 100% de la nueva vivienda sea sostenible”.



Sánchez aprovecha además la ocasión para criticar las políticas energéticas del Gobierno de Mariano Rajoy, al que acusa de haberse “plegado” ante los intereses de los “oligopolios energéticos” y obstaculizar la creación de energía a partir de fuentes limpias.



También carga contra algunas directrices europeas, que en su opinión “son el ejemplo más radical de neoliberalismo”, pues no concibe la electricidad como un servicio.