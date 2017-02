Los analistas aplauden la venta del 40% de Telxius

Las distintas casas de analistas ven con buenos ojos el acuerdo alcanzado por Telefónica para vender 40% del capital social de Telxius Telecom al fondo KKR, por un importe total de 1.275 millones de euros. La transacción sitúa el valor (Equity Value) de la filial de infraestructuras de redes en 3.188 millones de euros o 12,75 euros por acción, en línea con el establecido por el grupo de telecomunicaciones en el folleto de la tentativa de salida a Bolsa de hace unos meses.



Esto es lo que más destacan los expertos en sus reacciones a la operación. “Subrayamos que la valoración implícita de esta operación se situaría cerca de la parte alta del rango fijado para la salida a bolsa del año pasado”, apuntan los analistas de Haitong, mientras que los de BPI resaltan que la cifra “confirma” la valoración realizada por Telefónica ante las dudas del mercado, por lo que esperan una reacción positiva al anuncio.



Según Exane BNP Paribas, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete envía así “una señal de que no está dispuesta a vender sus activos por debajo de su valor y que tras el recorte del dividendo del año pasado esperarán a la venta de activos a mejor precio”.



Lo mismo opinan desde Mirabaud y Ahorro Corporación, donde señalan también que la valoración de Telxius asciende a los 3.678 millones de euros incluyendo deuda, lo que implica un múltiplo implícito de 11,4 veces su Ebitda 2017. En este sentido, los profesionales de Fidentiis entienden que la transacción anunciada esta mañana demuestra que la decisión de Telefónica de cancelar la salida a Bolsa de Telxius planeada fue la correcta, pues han sido capaces de vender a un precio mayor al que parecían estar dispuestos los mercados.



Por otro lado, para los analistas de Bernstein, la venta parcial de Telxius representa “un paso en la dirección correcta” en el contexto del esfuerzo de la compañía para reducir deuda, lo mismo que mantienen los expertos del Santander, quienes aseguran que con la operación Telefónica reducirá su deuda neta en 1.270 millones de euros, el 2,6% del total estimado a cierre de 2016.



El endeudamiento del grupo es lo que centra la atención del mercado en los últimos años tras la frustrada venta de O2. Para los expertos de BBVA, la venta del 40% de Telxius incrementa “la confianza en la capacidad de la compañía para seguir adelante con su plan de desinversión de activos no estratégicos” con el fin de reducir la deuda neta.



Los analistas de Morgan Stanley ven tres aspectos positivos de la venta: permite a Telefónica su desapalancamiento, llega en buen momento en el que los tipos de interés a 10 años están creciendo en España y Europa y le posiciona bien de cara a una posible salida a Bolsa de su filial británica.



Telxius engloba casi 16.000 torres de telecomunicaciones en cinco países y gestiona una red internacional con aproximadamente 65.000 kilómetros de fibra óptica submarina, de los que unos 31.000 kilómetros son propiedad de la compañía.



Según el acuerdo alcanzado, que está sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes, Telefónica y KKR se asocian para impulsar el desarrollo y crecimiento de uno de los operadores globales líderes de infraestructuras de telecomunicaciones, incluyendo el desarrollo de nuevas infraestructuras ya planificadas.