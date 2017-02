El presidente de BBVA ganó 4,9 millones de euros en 2016

El presidente de BBVA, Francisco González, obtuvo en 2016 un sueldo fijo de 1,96 millones de euros, que no varió con respecto al año anterior, y generó una retribución variable diferida de 2,93 millones, que fue un 18% inferior, lo que suma un total de 4,92 millones, un 12% menos que en 2015, según la información publicada hoy por la entidad.



Según la información publicada hoy por la entidad y recogida por Efe, el consejero delegado, Carlos Torres, ganó en su primer año completo como número dos de la entidad un total de 4,42 millones de euros, un 16% más, que se desglosan en un salario fijo de 1,92 millones (un 22% más) y un variable diferido, que puede cobrar hasta 2020, de otros 2,36 millones (un 12% más).



Según explica la entidad, la remuneración variable de González se redujo por el impacto que tuvo en el beneficio del Grupo BBVA la provisión dotada para hacer frente a las devoluciones de las cláusulas suelo y por la evolución de los tipos de cambio, mientras que en el caso de Torres Vila, la comparativa no es homogénea porque su nombramiento para el cargo se produjo en mayo de 2015.



En cualquier caso, el pago de la retribución variable de ambos ejecutivos está sujeto al cumplimiento de objetivos y a indicadores plurianuales que pueden reducirlo e incluso llevarlo a cero, pero no elevarlo, y además depende de "cláusulas malus", que pueden limitar o impedir el cobro, según explica el banco.