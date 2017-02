Los sindicatos lamentan que el informe de expertos sobre interinos no aborde los abusos en la temporalidad

CCOO y UGT lamentan que el informe definitivo de la Comisión de Expertos sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la indemnización por extinción de los contratos de interinidad, no aborde aspectos “más amplios” para poner fin definitivamente a los abusos en materia de temporalidad en España.



No obstante, ambos sindicatos han agradecido y valorado varios aspectos clave del informe que los expertos han entregado hoy en mano a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, En este sentido, apoyan que se establezca una indemnización de 20 días para todos los contratos de duración determinada y temporales cuya finalización se deba a “condiciones objetivas”, que deben ser definidas con claridad.



También apuestan por diferenciar entre los límites de la duración de los contratos y los límites del encadenamiento de contratos así como las causas que justifican la utilización de interinos en el ámbito público. Asimismo, están de acuerdo en que se defina qué pasa con los trabajadores que tengan un contrato de interinidad hasta que se clarifique nuestra normativa.



Los sindicatos también coinciden en la necesidad de poner fin inmediatamente a las interinidades de larga duración, tanto en el empleo privado como en el público. “A los trabajadores interinos se les debe garantizar, a juicio de los expertos, la estabilidad en el empleo, obligando a empresas y Administraciones a que a partir de un determinado plazo los mantengan en sus puestos, se les proteja frente al despido, garantizándoles, como mínimo, una indemnización de 20 días, así como el derecho al preaviso, a ser informados por escrito y a la revisión judicial de su despido, que solo cabrá si el trabajador al que sustituyen se reincorpora realmente y no en otros casos”, señalan.



Aunque esta última propuesta “mejora la situación actual”, CCOO y UGT creen que esta indemnización debería ser aplicable tanto a temporales como interinos.