Mapfre cierra la puerta a demandar a Bankia: “Es caso cerrado”

Si hace un año el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reconocía que la aseguradora tenía “escasas probabilidades” de recibir un pronunciamento favorable si finalmente decidía demandar a Bankia por la salida a Bolsa, hoy prácticamente ha cerrado la puerta por completo a la posibilidad de presentar esta demanda, como sí hizo Iberdrola.



Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados del 2016, Huertas ha recordado que el consejo de administración decidió apartarse en su momento de cualquier reclamación tras recibir informes internos de sus equipos jurídicos. “Nada ha cambiado a día de hoy”, ha apuntado, para añadir que para Mapfre “es caso cerrado”. No hay ninguna sentencia al respecto, “al menos no relevante”, que pueda llevar al máximo órgano de decisión de la aseguradora a replantearse su decisión.



Mapfre presentó órdenes de compra de unos 280 millones de euros en la salida a Bolsa de Bankia de julio de 2011, si bien esa cifra correspondía al conjunto institucional: en lo que afecta a la compañía y las filiales la cifra se rebajaría a 160 millones de euros. De los algo más de 3.000 millones que Bankia captó en su salida a Bolsa, 1.200 millones correspondieron al tramo institucional.



Por otro lado, la posible fusión entre Bankia y BMN que ha puesto sobre la mesa el Fondo de Reestrcturación Ordenada Bancaria (FROB) no preocupa a Mapfre, que desde hace tres años es el socio exclusivo de Bankia en el negocio de bancaseguros.



Según ha señalado Huertas, “cualquier decisión” que tome el Estado respecto a los bancos rescatados “será bienvenida”. En ese sentido, si finalmente sale adelante la operación, “seguirán en vigor los acuerdos que tenemos firmados”, ha asegurado el presidente. Desde enero de 2014 Mapfre es el proveedor exclusivo de seguros de vida y no vida de Bankia, tras un proceso tortuoso teniendo en cuenta que el banco agrupaba los negocios de siete cajas de ahorros diferentes. De hecho, Bankia tuvo que pagar una indemnización de 608 millones a Aviva para resolver la coincidencia de varias aseguradoras.



BMN, por su parte, mantiene un acuerdo con Caser Seguros para la distribución también en exclusiva de pólizas de no vida en sus sucursales, mientras que en el ramo de vida mantiene una alianza con Aviva.



Resultados de 2016



Mapfre registró un beneficio de 775 millones de euros en 2016, un incremento de un 9,4% respecto al ejercicio anterior gracias al buen comportamiento de sus tres principales mercados -España, Brasil y EEUU- y al comportamiento de la reaseguradora Mapfre Re, que ganó un 22% más. Según ha señalado Huertas, descontando los extraordinarios de los dos años, las ganancias aumentaron un 41%.



Los ingresos del grupo aumentaron un 1,5% hasta alcanzar los 27.092 millones de euros, mientras que las primas se incrementaron un 2,2% hasta los 22.813 millones.



El patrimonio neto se situó en 11.444 millones de euros, con un incremento de un 10% respecto al año anterior, gracias al buen comportamiento de los mercados y la positiva evolución de las principales divisas, como el real brasileño y el dólar estadounidense. Por su parte, los fondos propios aumentaron un 6,4% hasta los 9.127 millones y los activos totales alcanzaron los 67.8882 millones, un 7,7% más.



La ratio combinada mejoró en un punto, hasta situarse en el 97,4% (un 95% en España), mientras que la ratio de Solvencia II se situó en el 200%, con un 93% de capital de máxima calidad (Tier 1).



El consejo de administración propondrá a la junta de accionistas el pago de un dividendo de 8,5 céntimos brutos por acción. Así, el dividendo total con cargo a los resultados de 2016 ascenderá a 14,5 céntimos por título, con una rentabilidad ligeramente superior al 5% a los precios actuales de cotización. De este modo, Mapfre desembolsará en el pago a sus accionistas casi 447 millones de euros, un 11,5% más que el año anterior, con un payout que pasa del 56,5% al 57,6%, el más alto de la historia de Mapfre, según ha apuntado Huertas.



Las acciones de Mapfre subían a media mañana un 0,24% hasta marcar 2,89 euros, en línea con un Ibex 35 que a la misma hora también se decantaba por tímidos avances. Durante 2016, Mapfre fue el mejor valor del selectivo madrileño, con una revalorización acumulada del 25%.