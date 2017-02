Malas noticias para los ahorradores: la inflación se ‘come’ las rentabilidades de los depósitos

Lejos de los tiempos en los que los bancos ofrecían suculentas rentabilidades en la ‘guerra del pasivo’, los tipos bajos del Banco Central Europeo (BCE) obligaron a los ahorradores a acostumbrarse a rendimientos muy escasos en sus depósitos. Sin embargo, la espectacular subida registrada por la inflación en los últimos meses –en enero la lectura anual se situaba ya en el 3%- plantea un nuevo escenario más grave, en el que de hecho los depósitos obtienen rentabilidades reales negativas, que no cubren el coste de la vida.



En marzo del año pasado, el BCE dejó los tipos de interés en el 0%, un nuevo mínimo histórico que junto al agresivo programa de compra de bonos tiene como objetivo revitalizar la inflación y la economía de la eurozona. La institución que preside Mario Draghi, además, ha ido rebajando el interés de la facilidad de depósito hasta el -0,4%. Este tipo determina el interés que reciben -en este caso pagan, al ser negativo- por sus depósitos a un día en el BCE.Aunque los bancos no tienen intención de trasladar este interés negativo a sus clientes minoristas, lo cierto es que las rentabilidades de los depósitos se encuentran bajo mínimos. Según las últimas cifras publicadas por el Banco de España, correspondientes a diciembre, la rentabilidad media de los depósitos hasta un año se situaba en apenas un 0,10%, muy por debajo además del 0,45% de media de la eurozona. Muy baja también la remuneración a plazos de dos años o superiores, de un 0,07% que se compara con el 0,77% de la eurozona, mientras que en los depósitos a la vista –las cuentas corrientes- la remuneración es del 0,06% (0,08% en la eurozona).



Si estas rentabilidades se comparan con la subida experimentada por la inflación en los últimos meses, queda claro que son insuficientes para cubrir el coste de la vida. A cierre de diciembre el IPC subió un 1,6% interanual, y en el mes de enero el dato adelantado muestra ya una lectura del 3%, a la espera de que el día 15 se publique la cifra definitiva.



Pese a este escenario, los depósitos bancarios siguen siendo la opción favorita de las familias para sus ahorros. También a diciembre, los depósitos de los hogares alcanzaban los 771.200 millones de euros, la cifra más alta desde 2010, que representa un incremento de casi un 1,3% respecto a los 761.400 millones de noviembre y de un 2,24% respecto a los 754.300 millones de diciembre de 2015.



Y no sólo las familias: en el caso de las empresas, los depósitos ascendieron a 217.400 millones, un aumento del 3,8% respecto a los 209.400 millones de noviembre. Así, la cifra total de depósitos se situó a cierre de 2016 en 988.600 millones de euros, más de 30.000 millones por encima de un año antes.