CaixaBank espera tener que devolver el 50% de las cláusulas suelo 'heredadas' y en metálico

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha valorado que el decreto ley aprobado por el Gobierno para que los clientes afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas recuperen su dinero “tiene mucho sentido y es muy bienvenida”, por lo que la entidad ya ha comenzado a utilizar este cauce extrajudicial.



Durante la rueda de prensa posterior a los resultados que ha compartido junto al presidente de CaixaBank, Jordi Gual, el consejero delegado ha destacado que todas las cláusulas suelo de la entidad proceden de absorciones y adquisiciones que ha realizado CaixaBank en los últimos años. “No era nuestra política”, ha recordado. Así, ya en 2015, el banco empezó a retirar estas polémicas cláusulas, empezando por los colectivos más vulnerables y posteriormente a todos los clientes, “de manera voluntaria y bilateral”.



Gortázar ha prometido que CaixaBank devolverá el dinero “en todos los casos en los que se cumplan los requisitos” contemplados con el decreto del Gobierno. “Desde la semana pasada estamos recibiendo en toda la red las reclamaciones”, ha explicado, “hemos comunicado ya a todos los clientes” que tuvieron suelos en sus hipotecas y “estamos procediendo como pide el decreto ley”. La entidad ha creado un servicio centralizado para atender las reclamaciones, proceso que se realizará individualmente. “Tenemos la necesidad de estudiar caso por caso porque vienen de otras entidades”, ha añadido.



CaixaBank calculó un riesgo máximo por las cláusulas suelo de unos 1.250 millones de euros -”un cálculo muy conservador”, ha apostillado el presidente Jordi Gual- aunque el impacto final estimado ha sido de 625 millones de euros, que ya se han provisionado. “Tenemos que ser conscientes de que es imposible saber si la cifra será mayor o menor”, ha reflexionado al respecto Gortázar, tras apuntar que se contrató a un experto independiente para realizar la valoración.



En todas las “situaciones en las que haya habido abuso y se cumplan todos los requisitos” se devolverá el dinero “en metálico”, ha abundado el consejero delegado, que se ha mostrado convencido de que en los casos en los que no corresponda esta devolución, “los clientes lo entenderán”.



Respecto a la nueva ley hipotecaria que prepara el Gobierno, y de la que ya se están empezando a conocer algunos detalles, el presidente Gual ha valorado que “cualquier modificación que aporte mayor claridad y seguridad jurídica será positiva”. No obstante, a su juicio la legislación hipotecaria ha sido buena y ha funcionado bien a lo largo de la historia, pese a los problemas surgidos de la burbuja inmobiliaria. En ese sentido, ha destacado la necesidad de que la nueva norma “preserve su estabilidad a futuro”.



Otro de los asuntos que ha surgido en la rueda de prensa es la participación de CaixaBank en Repsol, que se sitúa actualmente por debajo del 10%. Tal y como ha destacado Gual, tanto la energética como Telefónica “consumen capital” y ya en su día la entidad anunció su intención de minimizar este impacto, aunque mucho dependerá “de la evolución de los mercados y de la situación concreta de cada una de las compañías”. Gortázar, que es también vicepresidente de Repsol, ha añadido que la petrolera “es una compañía magnífica” además de una inversión “que nos va a dar mucha satisfacción en el futuro”.



En la actualidad, CaixaBank dispone de algo más de 147 millones de acciones de Repsol, cuyo valor, a precio de mercado, supera los 2.000 millones de euros.



En lo que se refiere a la puesta en el mercado de la rescatada BMN, Gual ha recordado que la operación se encuentra “en los estadios iniciales”. “Vamos a estar atentos a lo que suceda en el mercado, pero no sería prudente establecer una línea de acción”, ha destacado, para añadir que de momento el banco se centrará en la integración de BPI, cuyo plazo para la aceptación de la OPA finaliza la próxima semana.