Los autónomos lamentan que el Gobierno les ignore en el debate sobre las pensiones

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) lamentan que el Gobierno no les llame para poder participar en el “debate previo” que está manteniendo con sindicatos y patronales sobre la reforma del sistema de pensiones, a pesar de haberlo solicitado.



En este sentido, recuerdan que esta reforma también afecta a los autónomos y que la Ley de Seguridad Social, en su disposición adicional décimo séptima dice: “…La subida de cada año, así como cualquier otra modificación sustancial del sistema – (y la reforma del sistema de pensiones lo es) – se debatirán con carácter previo en el marco del diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las organizaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativas…”.



ATA y UPTA se pronuncian así en un comunicado conjunto en el que recuerdan que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha convocado hoy nuevamente a los interlocutores sociales a una mesa de diálogo sobre pensiones. “Pedimos que se convoque a una mesa paralela a las organizaciones de autónomos más representativas para debatir sobre algo tan importante como las pensiones, que afecta a 3,2 millones de cotizantes autónomos y 1,8 millones de pensionistas procedentes del RETA”, insisten.



Tanto UPTA como ATA han reclamado en varias ocasiones al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la necesidad de poner en marcha una Mesa de Diálogo y establecer un debate previo sobre materias que les afectan sensiblemente como la reforma del sistema de pensiones pero también el tiempo parcial o la formación.



“No entendemos cuál es el motivo por el que el Ministerio no dialoga con los autónomos con un tema tan sensible que afecta a millones de personas”, señalan ambas organizaciones, y reiteran su disposición al diálogo sobre estas y otras materias y la necesidad de buscar el consenso por todas las partes afectadas.