La oposición se une para tumbar el 'impuesto al sol' y fomentar el autoconsumo

Todos los grupos de la oposición (Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea, PSOE, Ciudadanos, PNV, ERC, PDECat y Compromís) se han unido para presentar este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley contra las medidas del Gobierno del PP para gravar el autoconsumo eléctrico, conocidas como 'el impuesto al sol'.



La iniciativa legislativa pactada por la mayoría parlamentaria registrada hoy, busca eliminar “las principales trabas existentes en la actualidad para el desarrollo del sector del autoconsumo eléctrico” y ha contado con la colaboración de organizaciones sindicales, empresariales y sociales que defienden este tipo de consumo.



Todos los grupos del Congreso, excepto PP y Foro Asturias, apoyan el documento, aunque Ciudadanos no lo ha firmado ya que el pasado mes de agosto presentó una iniciativa similar posteriormente vetada por el Gobierno.



“El autoconsumo eléctrico renovable es uno de los instrumentos más apropiados para reducir el impacto medioambiental de la generación eléctrica, y además no implica coste adicional alguno para el sistema eléctrico”, señala el documento suscrito. “Favorece la disminución de la importación de combustibles fósiles, permitiendo equilibrar la balanza comercial y fortaleciendo la independencia energética de nuestro país”, añade el texto.



La proposición de ley establece cuatro cambios principales en la normativa impulsada por el exministro José Manuel Soria y que pretende mantener el actual titular de la cartera de Energía, Álvaro Nadal. El decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo fue aprobado en octubre de 2015 y establece que los autoconsumidores conectados a la red contribuyan a los costes generales del sistema eléctrico.



Nadal aseguró en diciembre que este gravamen se mantendrá porque es necesario para financiar los costes fijos del sistema eléctrico, sin embargo, la oposición afirma que su iniciativa “no supone un aumento de los créditos ni una disminución de los ingresos presupuestarios”.



En primer lugar, la propuesta para la que se han unido PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos reconoce "el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo”, con lo que pretende “equiparar el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética”. También elimina el Registro Administrativo de autoconsumo, “que supondría ahora una carga administrativa injustificable”.



Defiende además, que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico y que las instalaciones que no inyecten energía a la red eléctrica sean legalizadas según los reglamentos técnicos correspondientes.



Por último, “adapta el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico”.