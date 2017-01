El Gobierno niega la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas

El Gobierno mantiene su discurso de que la subida del IPC del 1,6% en diciembre, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no supone una pérdida de poder adquisitivo para pensionistas y trabajadores. “Es verdad que en los últimos cuatro meses (de 2016) subió el IPC, pero en los ocho meses restantes fue negativo. Esa es la realidad. Por tanto, no han perdido poder adquisitivo en término medio”, insistió la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, en una rueda de prensa recogida por Europa Press.



La secretaria de Estado ha recurrido a la tasa media de IPC en 2016, que ha descendido un 0,2%, para defender esta tesis. Sin embargo, lo cierto es que el año ha terminado con una subida de precios del 1,6% mientras que las pensiones se han revalorizado un 0,25% y los salarios pactados en convenio se han incrementado también por debajo del IPC, un 1,06%. Por tanto, los primeros han perdido 1,35% de por adquisitivo y los segundos un 0,54%.



Tampoco le preocupa a Economía el IPC armonizado -el que se calcula con el mismo método que los países de la zona del euro- que ha acabado el año en el 1,4%, pues considera que es un reflejo de lo que está ocurriendo también en Europa. Así, Garrido ha recordado que el IPC de Alemania ha sido del 1,7%.



Al respecto, hay que recordar que el último informe sobre la evolución de los salarios publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge que el crecimiento del salario real en Alemania se situó por encima del 2%. En España, ese año subieron un 1,6%,aunque la OIT indica en el informe que el poder adquisitivo no ha aumentado en consonancia y que equivale aproximadamente al de 2007.