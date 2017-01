Los abogados se anticipan a la ‘solución’ del Gobierno para las cláusulas suelo

Tras un primer intento frustrado, se espera que el Gobierno apruebe mañana viernes el mecanismo con el que pretende que los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas recuperen el dinero pagado de más a los bancos. A la espera de leer la letra pequeña, todo parece indicar que el proceso se llevará a cabo a través de una especie de arbitraje, y los abogados especializados en estos casos ya comienzan a prepararse, según ha podido saber ElBoletin.com.



En un primer momento, el Gobierno pretendía crear un código de buenas prácticas similar al que se aprobó para los desahucios. Sin embargo, el proyecto contó con el rechazo de la oposición, que no entendía que la adhesión al código fuese voluntaria, y de los propios bancos, que consideraban que era demasiado lesivo para sus intereses, ya que les obligaba a asumir de golpe que todas sus cláusulas suelo eran ilegales ‘per se’.



Así las cosas, el Ejecutivo dio marcha atrás para apostar por un mecanismo de obligado cumplimiento, pero que al mismo tiempo dará más margen a las entidades a la hora de negociar con los clientes afectados. Todo parece indicar que el Real Decreto que intentará aprobar mañana el Gobierno propondrá un sistema de arbitrajes, con lo que se recogerá además la petición que ya hizo el Consejo General de la Abogacía Española tras conocerse la sentencia del TJUE con el fin de evitar mayores perjuicios a los afectados y el colapso de los órganos judiciales.



En una carta enviada al ministro de Justicia, Rafael Catalá, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, destacaba que estos tribunales de arbitraje, “neutrales y eficaces”, pueden dar una solución rápida a esta situación porque están “plenamente preparados para resolver en tiempo y forma las diferencias entre bancos y clientes sobre devolución de cuantías afectadas”. De esta forma, se evitarían tanto mayores perjuicios a los ciudadanos como que se sobrecargaran de trabajo los órganos judiciales.



El Consejo General de la Abogacía Española propone que los Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados, pero hasta que el Gobierno no apruebe su Real Decreto, no se sabrá si finalmente serán estos los encargados de llevar el proceso, según han señalado fuentes jurídicas a ElBoletin.com.



Otras opciones sobre la mesa pasan por que los arbitrajes se lleven a la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio o a los arbitrajes de consumo que ofrecen las diferentes comunidades autónomas. En ese sentido, algunos abogados ya habrían comenzado a prepararse para todas las opciones, registrándose en ellas, según señalan otras fuentes.



El mecanismo que prepara el Gobierno tiene como objetivo que los afectados recuperen el dinero sin tener que acudir a los juzgados, pero la vía judicial no quedará cerrada. Si el cliente no queda satisfecho o la propia entidad rechaza la compensación fijada, todavía podrá acudirse a los tribunales, con la ventaja de que el hipotecado no se arriesgará a pagar las costas si termina perdiendo el juicio.