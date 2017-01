Aznar critica los planes de Rajoy de pagar las pensiones con deuda pública

El Gobierno de Mariano Rajoy ha confirmado su plan para hacer sostenible el sistema de pensiones: pagarlas emitiendo más deuda pública. Una medida que ha encontrado la oposición de José María Aznar. El presidente de FAES, aprovechando un encuentro con empresarios valencianos, ha cargado contra este ‘conejo’ que se ha sacado el PP de la chistera.



“No veo sentido en proponer el recurso a la deuda como solución a un problema de sostenibilidad estructural del sistema de pensiones; porque eso es proponer como solución que el sistema siga igual, pero que su coste sea imprevisible y en todo caso más caro”, ha criticado este lunes el expresidente del Gobierno.



En un discurso donde ha reclamado al Ejecutivo que acometa las reformas necesarias, Aznar ha señalado a las cuestiones internas como “el principal riesgo” que tiene la economía española. Por ello, la solución que ha dibujado el presidente de FAES pasa por las políticas reformistas: “Sin reformas no bastará para corregir los desequilibrios que lastran todavía la economía española”.



No obstante, Aznar es consciente, como ha desgranado en su intervención, que “la fragmentación parlamentaria y el gobierno en minoría” son un inconveniente para las reformas. Y más al ver que “la tendencia es que los pactos se cierren a base de incrementos de gastos y de compromisos que no incluyen reformas de calado”. Aun así, el exdirigente popular ha instado a Rajoy a “cerrar el largo paréntesis abierto con el comienzo del ciclo electoral en 2014”, en lo que se refiere a estas políticas que reclama.



“Soy muy consciente de las actuales limitaciones de un gobierno hoy en minoría ‐después de cuatro años de mayoría absoluta‐ y por eso creo que esta reflexión atañe a todas las fuerzas políticas y apela a su responsabilidad […] Creo que el dilema de este tiempo no puede ser el de elegir entre acuerdos o reformas. Necesitamos las dos”, ha insistido José María Aznar. Un trabajo que deja en manos de Rajoy sin pasar por alto los últimos movimientos de su gobierno que han disgustado al exdirigente popular.



La subida de impuestos que ha impulsado Cristóbal Montoro también ha encontrado la confrontación del presidente de FAES. “Me parece que no es bueno que se asiente la creencia de que la única forma de reducir el déficit público consiste en subir los impuestos”, ha reprochado Aznar.



El riesgo de los mercados

De hecho, para el expresidente del Ejecutivo confiar el crecimiento y el empleo al ritmo del déficit público y “que se acuda la deuda como un recurso indoloro para pagar el Estado del bienestar” son una serie de malas ideas al ver el mecanismo de los mercados. “El precio de la deuda no lo decide quien la vende sino el mercado, y eso es tanto como poner el coste y el futuro del bienestar en manos de algo siempre imprevisible, pero que difícilmente seguirá siendo tan favorable como lo ha sido últimamente. Todo lo que se paga con deuda se paga más caro”, ha recordado Aznar, de ahí su crítica a ese ‘plan b’ que maneja Rajoy para sostener el sistema de pensiones.



Por todo ello, el presidente de FAES ha recalcado que mantener unos impuestos altos, continuar con un alto déficit y confiar la suerte a la emisión de la deuda “son lo contrario del círculo virtuoso en que la economía española debe anclar su crecimiento y, por tanto, el empleo y la viabilidad futura del Estado de bienestar”. En cambio, el futuro de la recuperación, según Aznar, pasa por ver a la estabilidad presupuestaria y a las reformas estructurales no como “una opción sino un imperativo”.