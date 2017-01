Cómo será 2017 para el mercado de compraventas de viviendas

El mercado residencial afronta 2017 con optimismo ya que los principales agencias y portales inmobiliarios prevén que el año que acaba de comenzar tenga una evolución favorable, eso sí sin lanzar las campanas al vuelo. Y es que como destaca el director del Servicio de Estudios de Tinsa, en su último informe, el mercado de compraventa de viviendas todavía sigue moviéndose a dos velocidades, conviviendo “localizaciones muy dinámicas con otras de escasa demanda, que continúan ajustando sus precios” y la previsión es que “2017 mantenga la tónica estable, con una ligera tendencia media al alza, siempre con crecimientos moderados”.



Los buenos augurios de los expertos se sustentan tanto en las paulatinas subidas de precios registradas en 2016, en que la tendencia de la compraventa de viviendas se ha mantenido al alza –con un claro protagonismo de la segunda mano- y en el aumento del número de hipotecas que reflejan los últimos índices y encuestas publicados por el Instituto Nacional de Estadística (NE), relativos al tercer trimestre del ejercicio.



Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, reconoce que su previsión sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses en el mercado de compraventa de viviendas es de las más positivas, ya que cree que 2017 no sólo va a ser bueno sino que va ser una año “rompedor”, puesto que considera que la tendencia alcista de los precios se va a extender por la mayor parte de la geografía española y llegará también al norte del país, que es una de las zonas que más tarde notó la crisis pero que también está tardando más en registrar la recuperación del sector.



El representante de Alfa Inmobiliaria recuerda que según el INE el precio de la vivienda libre aumentó un 4% en el tercer trimestre de 2016 en tasa interanual, con lo que suma ya 10 los trimestres consecutivos al alza, y él prevé que este año la subida de los precios sea superior, rondando el 4,5%.



Duque aclara que eso no significa que todas las casas que se construyeron durante el boom se vayan a vender, ya que hay viviendas en manos de los bancos que no van cambiar de manos “ni aunque las regalen, pero eso es algo que el mercado ya tiene descontado” y no afectará a la recuperación. En este contexto, hay otro indicador que demuestra que la reactivación del mercado residencial se afianza y es que las viviendas se venden antes, ya que según el informe de Tinsa relativo al cuatro trimestre de 2016, el plazo medio de venta en España descendió a los 9,9 meses, desde los 10,6 meses del trimestre anterior, un tiempo que se reduce sensiblemente en las ciudades de Madrid y Barcelona donde está por debajo de los cinco meses.



Beatriz Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa, también se muestra esperanzada respecto a 2017 después de que el mercado inmobiliario haya cerrado un ejercicio muy positivo en el que se ha afianzado la reactivación que ya se inició en años anteriores. “En 2016 se ha confirmado el buen momento que vive el sector tras ocho años de ajuste. Pese a que el contexto político no ha acompañado, el mercado inmobiliario ha consolidado su tendencia hacia la normalización y sigue siendo muy atractivo para el inversor”.



Desde Fotocasa resumen las cifras de 2016: más de 410.000 operaciones de compraventa y unas 280.000 hipotecas concedidas, lo que supone incrementos en torno al 15% con respecto al año anterior; mientras visados crecen a un ritmo de casi el 40% y los precios se están estabilizando en casi todo el país tras caer un 45% desde los máximos de la crisis.



Todo apunta a que lo peor ha pasado, aunque la recuperación será “lenta, moderada y muy desigual”, señala la representante de Fotocasa, que explica que detrás de los buenos datos que nos ha dejado que acabamos de cerrar está la vuelta de una mayor y mejor financiación, la estabilización de los precios, el apetito inversor en un contexto de bajos tipos de interés y un panorama macroeconómico más alentador”.



Precisamente, la mejora de la salud del mercado hipotecario que se ha vivido en 2016 y que se prevé continúe este año es una de claves de la confianza en el futuro que muestran las compañías inmobiliarias. El vicepresidente de Alfa Inmobiliaria resalta que el hecho de que los bancos se están gastando dinero en publicitar sus hipotecas es buena señal”, añadiendo que las entidades financieras están inyectando dinero al sistema y esto significa una mayor actividad económica y supone un aumento de las compraventas de vivienda.



Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios de pisos.com, también resalta la evolución positiva que ha registrado el mercado hipotecario al final del año, ya que la firma de nuevas hipotecas fue en octubre un 17% superior al mismo mes de 2015.Gandarias subraya que la concesión de hipotecas “recupera la senda de crecimiento de dos dígitos porcentuales en tasa interanual, retomando los incrementos que tuvo los primeros meses del año” y que también aumenta el capital prestado, con lo que “renace el dinamismo”. Y aclara que aunque hay diferentes datos estadísticos, todos permiten concluir que la evolución hipotecaria “es positiva y el crecimiento razonable y moderado después de la crisis que hemos atravesado”, haciendo hincapié en que “el mercado sigue sentando las bases de una nueva etapa del sector de una manera sólida y saludable, y la financiación es un aspecto clave para la misma”.



Jesús Duque, por su parte, también augura que durante 2017 continuará aumentado el peso de las hipotecas fijas, que actualmente copan en torno a un 30% del mercado aupadas por un comprador que huye del riesgo” ya que “ofrecen unos tipos de interés muy interesantes de entorno al 2% y al 2,25%”.



Respecto a los riesgos a los que se enfrenta el mercado, los expertos alertan que mientras el precio de las casas continúe subiendo a un ritmo sostenible el único peligro que existe es que los compradores se endeuden por encima de sus posibilidades. El vicepresidente de Alfa Inmobiliaria aconseja aprender de las lecciones del pasado y no endeudarse demasiado “ser cauto con la cuota hipotecaria y ponernos el límite nosotros y no el banco”.