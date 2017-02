Festival Internacional del Habano 2017: nuevos Montecristos

Hace ya unas semanas que se anunció el programa del XIX Festival Internacional del Habano, que se celebrará en Cuba entre los días 27 de febrero y 3 de marzo, y para el que se están acreditando cientos de personas de todo el mundo hasta el momento.



Conforme a las habituales sesiones de la semana en cuestión, los participantes en el Festival podrán asistir a numerosos eventos entre los que destacan las conferencias, talleres de maridaje y elaboración de cigarros Premium, así como clases magistrales como “La confección de un parejo con cabeza tumbada” o la de la “Historia, presente y futuro de la marca Quai D’Orsay”.



Como en la edición de cada año el Festival Internacional del Habano presentará las novedades y lanzamientos de los cigarros que a lo largo del 2017 veremos aparecer por las cavas de todo el mundo.



La primera de las presentaciones a todo lujo será la noche de Bienvenida del Festival –el día 27 de febrero- en que tendremos el placer de conocer, valorar y degustar una nueva Gran Reserva de Habanos como es el H. Upmann Sir Winston.



Se trata de una Julieta nº 2, es decir un Churchill en lenguaje comercial, cuyas hojas de tabaco fueron seleccionadas de la cosecha del año 2011, y cuya trazabilidad en cuanto a su secado y añejamiento fue realizada por los Maestros Tabaqueros hasta llegar a su torcido en la fábrica que une a H. Upmann y Montecristo, dos de las marcas legendarias de habanos.



Otra de las marcas que tendrá un buen protagonismo en el Festival de este año es la Quai d’Orsay, que no está presente en el vitolario de habanos que se venden en España, que fue creada en 1974 a instancias de los aficionados franceses que requerían un cigarro refinado y elegante.



El nombre de la marca se refiere a los muelles de la orilla izquierda del Sena parisino, que se extiende que se extiende entre la Torre Eiffel y el Palacio Bourbon, que es la Asamblea Nacional Francesa, zona claramente definida como muy significativa y representativa del país galo.



En la actualidad solo se elaboran dos vitolas de esta marca que son la d'Orsay Coronas Claro (142 x 42) e Imperiales (178 x 47), aunque hasta no hace mucho también existían la Gran Corona (155 x 42) y las Panetelas 178 x 33).



Las visitas a las fábricas de los más de 1.200 participantes que se estiman acudirán este año a la capital cubana, más el desplazamiento a las vegas de la zona de Pinar del Río, serán de nuevo alicientes para quienes se dan cita en el hito más importante del mundo de los cigarros Premium que existe en todo el planeta.



Junto con una conferencia titulada “Los Habanos de Montecristo: Líneas de Montecristo, para todos los gustos”, los participantes en el Festival tendrán la ocasión de asistir a la presentación de “Montecristo 1935”, una nueva línea de cigarros que incluirá tres vitolas de novedosa incorporación, y que homenajea los 80 años de la creación de la marca.



Para la nueva línea de Montecristo se han diseñado tres vitolas excepcionales que comunican no solo la novedad de su lanzamiento sino también la exclusividad de sus respectivos formatos, con una ligada nada despreciable en cuanto a las proporciones de los distintos tabacos.



Los nuevos cigarros Montecristo se han denominado en el lenguaje de las vitolas de galera “Leyenda”, “Maltés” y Dumás, con longitudes que van desde los 165 milímetros a los 130 y cepos del 55 al 49.



Después de varios años acogiéndose a aniversarios ilustrados, como el 150 de Partagás que se celebró en el año 1995, fue en 1999 cuando se inicia oficialmente el I Festival Internacional del Habano y en el mismo el estanquero español José Martínez Franco fue elegido Hombre Habano del Año, quien abrió el camino para que el propietario de una de las mejores cavas españolas Jesús Llano obtuviera el mismo galardón en el año 2003.



En realidad la celebración de los Festivales Internacionales del Habano es una inmensa ocasión de que disponen no solamente los sectores profesionales del Mundo del Habano, sino todo tipo de aficionados a los cigarros cubanos, como yo he descubierto en diferentes ocasiones con multimillonarios chinos, jeques árabes y una serie muy amplia de representantes de todo el mundo.