La guía sexual de Greenpeace para un San Valentín verde

La organización Greenpeace ha presentado este martes una guía “ecosexual” con motivo del Día de San Valentín. Un listado de 10 consejos porque, según los ecologistas, “desde la cama” también se puede mejorar el medio ambiente y “cuidar de la tierra nunca había sido tan erótico”.



Estas son las 10 propuestas de la guía de Greenpeace:



1. Apaga las luces. “Desde la cama puedes comenzar una verdadera revolución energética. Así que siempre apaga la luz”, afirman los ecologistas, que defienden poner “velas de cera de abeja y parafina, y no las hechas con base de petróleo, pueden ser muy románticas”. En caso de tener chimenea, “aprovéchala también para crear ambiente y calor” y “si no te resistes a ver a tu pareja, entonces, muy fácil: haz el amor durante el día”.



2. Frutas de la pasión... mejor ecológicas. “Algunas frutas pueden ser afrodisíacas como las fresas, frambuesas y cerezas, entre otras. Pero ¿por qué no consumirlas orgánicas? Consume ecológico y compra en pequeños comercios que están destinados para ello. Ya sabes, mejor de temporada y local”, sostiene Greenpeace.



3. ¿Amor a base de afrodisíacos?. “Las ostras y otros mariscos, como los gambas y los langostinos por ejemplo, pueden ser potentes afrodisíacos, pero nuestros océanos están siendo destruidos debido a la sobrepesca”. De ahí que apueste por hierbas naturales “para estimular la libido, como el ginseng”. “Y si te va más lo dulce, también tienes muchas opciones como la canela y el chocolate”, recuerda.



4. Baja la calefacción y achúchate en la cama. Y es que “los calcetines gorditos están de moda, así que por las noches baja la calefacción y achúchate a tu pareja debajo de las sábanas, así ahorras en el consumo en casa y seguro que contribuye a mejorar tus relaciones de pareja”.



5. Usa lubricantes naturales. “La lengua”, según los ecologistas, “siempre será un buen instrumento para ello, pero si necesitas usar alguno externo, entonces te recomendamos que nunca uses lubricantes hechos a base de petróleo, como los de vaselina, por ejemplo”.



6. Juguetes no tóxicos. Para los amantes de las emociones fuertes Greenpeace llama a optar por materiales como caucho, látex o vidrio y usar “siempre” pilas recargables y nada de PVC.



7. Ahorra agua en pareja. Comparte una ducha para ahorrar en jabón y agua.



8. Cama sostenible. La organización ecologista pide tener en cuenta que la madera de la cama no procede de la deforestación o de la tala ilegal de los bosques.



9. Sexy y verde por dentro. “Ya puedes encontrar en el mercado ropa interior hecha con fibras naturales de algodón orgánico, seda de hemp o bambú que harán que tu ropa interior sea sexy y ecológica”.



10. Haz el amor, no la guerra.