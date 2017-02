El nuevo director de Telemadrid confiesa la “única” petición de Cifuentes: que sea “sostenible”

El nuevo director general de Telemadrid, José Pablo López, tiene una tarea muy concreta que le ha exigido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes: que la cadena sea “sostenible”. De hecho, tal y como ha confesado el directivo, esta ha sido la “única” petición que ha salido de la boca de la popular.



“Cifuentes lo único que me ha pedido es que sea sostenible. No me ha pedido nada más”, ha confesado el nuevo directo, en un encuentro organizado por ‘The Experiencia Club’, que ha recogido Europa Press. No obstante, López ha querido dejar claro que actualmente hay una situación política que le permite trabajar “con independencia”.



Asimismo, el dirigente de Telemadrid ha añadido que el objetivo de todos “es acabar con la información gubernamentalizada”, pese a que Cifuentes “lo único” que le ha reclamado es mirar por las cuestiones económicas llevando una cadena “sostenible”. Aun así, López ha asegurado que la privatización del medio no está en su mente ni en la de la presidenta regional.



Por todo ello, el nuevo director general de Telemadrid ha querido dejar claro que los altos cargos no pueden estar “por encima de la escaleta”, aunque sí que ha defendido el cese de directores de informativos si no se tiene confianza en ellos.



Esta petición de Cifuentes llega unos días después de conocer los datos que registró Telemadrid en 2016. Según los números que maneja la cadena, el año pasado cerró el ejercicio con un beneficio de 8,1 millones de euros y un aumento de la audiencia media del año del 17,1%. Pese a pasar del 4,1% al 4,8% en la cuota de pantalla, la televisión queda aún a casi tres puntos de la media de las televisiones autonómicas, que se sitúa en 7,4% de ‘share’ siguiendo a la cola de las principales televisiones autonómicas. En comparación con otras épocas, la diferencia es mayúscula: entre 1997 y el año 2000, el canal llegó a tener cifras de seguimiento de en torno al 20%.