AMA, guitarras limpias para ilustrar la vida cotidiana

Han pasado más de veinte años, desde que Javier y Borja Sánchez formaron parte del grupo fundador de La Buena Vida, una de las piedras angulares de aquel 'Donosti Sound' que alcanzó un gran prestigio en la década de los noventa. Pero aún hacen buenas canciones, aunque ahora concentran sus esfuerzos en AMA, la banda que crearon junto a Yon Vidaur.



Muchas de las características de aquel sonido luminoso y suave, cuyas letras leves y líricas parecían reflejar sin estridencias la desazón cotidiana permanecen en el sonido de esta nueva banda, que no decepcionará a sus viejos fans y quizá pueda conquistar a algunos nuevos conversos en los próximos meses.



El grupo de Javier, Borja y Yon, del que también formó parte Andoni Etxebeste, no se ha caracterizado hasta ahora por ser demasiado prolífico. Tras su presentación en sociedad con el álbum 'Exposiciones permantes' en 2009, dejaron pasar seis años hasta su reaparición en 2015 con 'Nada dos veces'.



Ahora, AMA ha diseñado una particular estrategia de lanzamiento para su nuevo disco, el tercero de su carrera, que no verá la luz por completo hasta diciembre de este año y que será publicado por Mont Ventoux, un nuevo sello discográfico que ya cuenta en sus filas con otros artistas de sonido personalísimo como Elle Belga, el dúo formado por José Luis García y Fany Alvárez.



La banda publicará su disco canción a canción a lo largo de 2017, con periodicidad mensual. De modo que el último viernes de cada mes habrá un tema nuevo disponible, con su correspondiente video, su portada y su identidad propia. Y al final del proceso llegará la edición física. En vinilo, además.



De momento, la pasada semana AMA estrenó el primer adelanto de esta docena de temas. Una canción titulada 'Nadie más' que llega acompañada de un enigmático vídeo realizado por Estudios Primo. Un tema de línea clara, bajo contundente y guitarras espaciosas que no defraudará a los aficionados a este estilo.