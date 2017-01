Y La Bamba fascina a la crítica de EEUU con ‘Ojos Del Sol’

Así lo veo yo. A estas alturas de milenio, y pasados casi setenta años desde que el pop anglosajón, en su configuración actual, se convirtió en la fuerza dominante del entretenimiento juvenil, cada vez hay menos cosas nuevas bajo el sol. Lo que no significa necesariamente que las ofertas sonoras disponibles en este momento concreto carezcan de atractivo.



Para nada. Ni siquiera podemos pensar eso aunque seamos conscientes de que gracias a la presunta diversidad de Internet, cada vez hay menos discos en los estantes de las tiendas y el negocio en las plataformas digitales se haya reducido hasta ser rentable sólo para esos cuatro o cinco artistas suficientemente conocidos a los que eludiré nombrar.



Por el contrario. Nunca ha habido tanta creatividad, ni tantas canciones buenas, aunque no sean casi nunca 'originales'. O aunque los sonidos más estimulantes que hayamos oído en los últimos meses hayan sido elaborados por unos cuantos artistas octogenarios, apoyados eso sí, por la vanguardia juvenil de sus países de orígen.







Pero, además, todavía quedan unas cuantas sorpresas agradables con las que tropezarse, siempre que uno este dispuesto a buscar piezas interesantes más allá de los circuitos habituales y de las prescripciones acreditadas por el oleaje cambiante de las modas de turno.



Ténganlo en cuenta. Quedan muchas minas de oro por descubrir más allá de los territorios incluidos en los mapas y, sin embargo, con la sobrecarga de información que padecemos, cada vez parece resultar más difícil encontrarlas. O eso pienso yo, cada vez que termino con una de esas infructuosas partidas de caza digital de las que regreso sin una mala canción potable que echarme a la oreja.



Ojos Del Sol by Y La Bamba



Por eso resultan tan gozosos los días, en los que la casualidad y un rápido paseo por la oferta de la radio pública estadounidense me pone sobre la pista de algo verdadermente positivo. Como 'Y La Bamba', esta banda mestiza y bilingüe que me atrevo a presentarles hoy y su disco 'Ojos del Sol', publicado hace ya un par de meses, pero que hasta ahora no había tenido la posibilidad de oír.



Esto si que es un sonido nuevo y sobre el que me cuesta escribir párrafos descriptivos que reflejen bien en qué consiste lo que les animo a escuchar. Resulta fácil, eso sí desvelar los ingredientes que se han utilizado en la fórmula: pop, ritmos folclóricos mexicanos, instrumentación acústica y eléctrica y ese tipo de mezcla en el que la voz solista, y la melodía, por lo tanto, parecen pugnar por liberarse y escapar de la capa de texturas sonoras que le han puesto encima.



Pero no hay forma de acertar con el algoritmo combinatorio empleado para que la interacción entre todos esos factores de como resultado una música tan fascinante y adictiva como la que nos encontramos en este álbum de sólo 38 minutos repartidas en once canciones potentes de minifalda y pantalón largo.



La responsable principal de esta maravilla es una joven artista, llamada Luz Elena Mendoza que, tras los tradicionales coqueteos con el 'indie', el 'noise' y el 'dream pop', esos pecadillos de juventud habituales, ha “asumido sus orígenes mexicanos” y se ha puesto a componer canciones que incluyen su experiencia acumulada y sus aprendizajes ancestrales.



Aunque una parte del crédito corresponde sin duda al trabajo de Richie Greene, un músico de formación clásica, que ha realizado los arreglos del disco y que quizá por su teórico alejamiento del universo sonoro en el que se había movido habitualmente Mendoza hasta ahora haya sabido pulsar las teclas adecuadas para poner en pie esta interesante obra.



Y, por supuesto, también hay algún momento malo, como cuando canta con ese tipo de 'español' bobalicón que caracteriza a algunos artistas anglosajones que balbucean en castellano como Jonathan Richman, Linda Ronstadt o Devendra Banhart. Pero hasta esos tormentos temporales acaban resultando seductores gracias a la presunta ingenuidad que los caracteriza.



En fin, que si se sienten aventureros y aventureras y quieren empezar este año escuchando algo que no parezca otra nueva ración de más de lo mismo, Y La Bamba, puede ser una opción interesante a tener en cuenta. Aunque sólo sea por la vitalidad que se desprende de pieza sonoras de alto voltaje como 'Libre', el single elegido para el lanzamiento del álbum y mi canción favorita del disco, por el momento. Hagan la prueba. Lo mismo les gusta.