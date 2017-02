Puente Empresarial Iberoamericano

Bien sabido es que España es el segundo país inversor en Latinoamérica y que las grandes empresas constructoras, energéticas, de transporte y telecomunicaciones se establecieron allí hace tiempo. También lo es, que nuestros tres principales interlocutores financieros, además de hacer banca, siguen concediendo microcréditos, apoyando el emprendimiento social y aliándose con las Universidades para mejorar la enseñanza. México, Colombia, Perú, Brasil y Chile pueden dar fe de ello.



Quizás no es tan comentado que las multilatinas miran hacia España como puerta a Europa y que la mayoría de las inversiones extranjeras recibidas últimamente en nuestro país provienen de Latinoamérica. La región ya ha superado a Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania en este capítulo, y su posicionamiento en el mercado español se ha hecho muy atractivo para todos sus inversores.



Y de lo que no hablamos con tanta frecuencia es que nuestras competitivas empresas familiares y pymes, que constituyen más del 65% del PIB, están volcadas en la internacionalización y, por cultura e idioma, en Latinoamérica. Lo hacen por iniciativa propia, para crecer y diversificarse, crear empleo y valor, ser globales. El escenario actual lo permite, la situación del sector del capital privado español contribuye y las exportaciones, alcanzando niveles de 35% del PIB, lo certifican.



Además de los países antes mencionados, vemos a estas empresas familiares y pymes en Centroamérica y Ecuador, en Bolivia, Argentina, República Dominicana y Uruguay; en los sectores ya citados y en alimentación, industria auxiliar, turismo, farmacia y servicios.



Y hay muchos ejemplos, desde un empresario español innovando en Panamá con un proyecto sostenible de cacao a una consultora ibérica promocionando en FITUR el Caribe maya de Honduras y Guatemala, pasando por los servicios de ‘market access’ que ya se ofrecen en Madrid como apoyo al negocio internacional y el posicionamiento a los dos lados del Atlántico. Que no se me olvide. Por favor, tomen nota: además del vuelo a Puerto Rico, a partir de marzo podremos ir directamente a Medellín. La conectividad aérea con Latinoamérica ha crecido de forma notable en los últimos años.



¡El puente empresarial iberoamericano funciona!